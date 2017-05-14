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Готовность номер один: в понедельник снова ожидают кибератаки

15.05.2017 08:53 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мая — Sputnik. Новая вспышка заражений компьютеров, на которых установлена операционная система Windows, ожидается в понедельник, передают мировые информагентства.

Масштабная кибератака с помощью вируса WannaCry произошла в минувшую пятницу, по информации экспертов, от действий хакеров пострадали более 200 тысяч компьютеров в 150 странах мира. Больше всего пострадали пользователи из России, Украины и Тайваня.

Вирус, который распространялся в глобальной паутине, вымогал у пользователей деньги, специалисты пытаются отследить счета, на которые юзеры отправляли деньги мошенникам.

Предполагается, что на кибератаке неизвестные заработали около 42 тысяч долларов. По информации экспертов, для заражения компьютеров использовалась модифицированная программа, разработанная в Агентстве национальной безопасности США (АНБ).

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 15 мая — Sputnik. Новая вспышка заражений компьютеров, на которых установлена операционная система Windows, ожидается в понедельник, передают мировые...

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