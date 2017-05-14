Xiaomi выпустит смартфон Mi Max 2 с огромным экраном

Xiaomi Mi Max 2 с огромным экраном диагональю в 6,44 дюйма представят 23 мая, сообщает Gizmochina . Ресурс также опубликовал предполагаемые технические характеристики и цену новинки.



Оригинальный Xiaomi Mi Max. Изображение: gizmochina

Сообщается, что смартфон поступит в продажу в нескольких модификациях. Первая будет оснащаться процессором Qualcomm Snapdragon 660 и 6 ГБ оперативной памяти, вторая — процессором Snapdragon 626 и 4 ГБ оперативки. Также предполагается, что объем внутренней памяти в версии с процессором Snapdragon 660 составит 128 ГБ.

Диагональ экрана в обеих версиях смартфона составит 6,44 дюйма, разрешение — Full HD. В сравнении с прошлогодним Xiaomi Mi Max емкость аккумулятора возрастет с 4850 мАч до 5000 мАч. Основная камера получит 12-мегапиксельный модуль Sony IMX378, разрешение фронтальной камеры составит 5 Мп. Работать смартфон будет на Android 7.1.1 Nougat с фирменной оболочкой производителя MIUI 8.



Изображение: gizmochina

Официальная презентация новинки состоится 23 мая этого года. Цена на младшую модификацию установится на уровне 217 долларов США, старшую — 289 долларов.