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Xiaomi выпустит смартфон Mi Max 2 с огромным экраном

15.05.2017 10:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Xiaomi Mi Max 2 с огромным экраном диагональю в 6,44 дюйма представят 23 мая, сообщает Gizmochina. Ресурс также опубликовал предполагаемые технические характеристики и цену новинки.

Xiaomi выпустит смартфон Mi Max 2 с огромным экраном
Оригинальный Xiaomi Mi Max. Изображение: gizmochina

Сообщается, что смартфон поступит в продажу в нескольких модификациях. Первая будет оснащаться процессором Qualcomm Snapdragon 660 и 6 ГБ оперативной памяти, вторая — процессором Snapdragon 626 и 4 ГБ оперативки. Также предполагается, что объем внутренней памяти в версии с процессором Snapdragon 660 составит 128 ГБ.

Диагональ экрана в обеих версиях смартфона составит 6,44 дюйма, разрешение — Full HD. В сравнении с прошлогодним Xiaomi Mi Max емкость аккумулятора возрастет с 4850 мАч до 5000 мАч. Основная камера получит 12-мегапиксельный модуль Sony IMX378, разрешение фронтальной камеры составит 5 Мп. Работать смартфон будет на Android 7.1.1 Nougat с фирменной оболочкой производителя MIUI 8.

Xiaomi выпустит смартфон Mi Max 2 с огромным экраном
Изображение: gizmochina

Официальная презентация новинки состоится 23 мая этого года. Цена на младшую модификацию установится на уровне 217 долларов США, старшую — 289 долларов.

Xiaomi выпустит смартфон Mi Max 2 с огромным экраном

 
 
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Xiaomi Mi Max 2 с огромным экраном диагональю в 6,44 дюйма представят 23 мая, сообщает Gizmochina. Ресурс также опубликовал предполагаемые технические характеристики и цену...

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