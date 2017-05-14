МВД Беларуси: заявлений по поводу кибератак не поступало

Заявлений в милицию по поводу кибератак не поступало, сообщил официальный представитель МВД Беларуси Константин Шалькевич.



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«На текущий момент ни юридические, ни физические лица с заявлениями о нанесенном ущербе или фактах причинения вреда за счет кибератак или вирусов не обращались», — проинформировал официальный представитель МВД.

Как сообщалось, тысячи компьютеров по всему миру подверглись широкомасштабной хакерской атаке с использованием вируса WannaCry. Информагентства сообщают, что он был разработан на основе исходного кода одной из программ Агентства национальной безопасности США. По данным СМИ, злоумышленники похитили его и использовали для создания своей модификации вирусного ПО. Вирус WannaCry блокирует компьютер и требует выкуп в криптовалюте — биткоинах. Основные атаки пришлись на ПК, расположенные в Российской Федерации. Среди потерпевших от вируса компаний — французская Renault, португальская Telecom, испанская GasNatural, американская FedEx, китайские и итальянские университеты и частные компании Швеции.

Известно, что действие вируса уже частично приостановлено. Молодой человек, специалист по компьютерной безопасности и автор блога MalwareTechBlog Дэриен Хасс, обнаружил в коде вируса незарегистрированное доменное имя iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com, на которое уходили запросы от вредоносной программы. Он выкупил домен за $ 11 и после этого распространение вируса прекратилось. Однако для продолжения атаки достаточно вписать в код новое доменное имя и тогда вирус снова станет «активным».

Неизвестные пытались взломать выкупленный им домен, на который ссылалась вредоносная программа. По словам специалистов антивирусных лабораторий, злоумышленники либо пытались таким образом узнать точное количество пораженных систем, либо хотели разблокировать доступ к сайту и продолжить атаку.

Пока не известно, как точно вирус проникает в компьютер, но известно, что он поражает только машины, работающие под управлением ОС Windows. В ближайшие дни в зоне поражения может оказаться до 1 млн «персоналок». Если все пользователи уплатят выкуп хакерам, их прибыль достигнет нескольких миллиардов долларов. Сообщается, что над поисками решения проблемы работают одновременно в антивирусных лабораториях, спецслужбах, Microsoft и в среде энтузиастов. Все они настоятельно призывают не переходить по сомнительным ссылкам, особенно пользователям с устаревшими версиями Windows и необновленными версиями антивируса, а также сохранять самые важные данные на флешки или внешние жесткие диски.