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Динозавр сохранился так хорошо, что выглядит, как статуя

15.05.2017 11:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В Королевском Тирреловском музее палеонтологии Канады представили окаменелость нодозавра возрастом 110 миллионов лет, пишет газета The Washington Post.

Динозавр сохранился так хорошо, что выглядит, как статуя
Изображение: Robert Clark / National Geographic / washingtonpost.com

Окаменелость обнаружили еще в 2011 году в одной из шахт провинции Альберта в Канаде. На протяжении 6 лет ученые извлекали динозавра из камня и изучали его останки. 12 мая этого года открылась экспозиция с окаменелостью.

Специалисты отметили, что когда они впервые увидели находку, то приняли ее за более распространенную морскую рептилию — плезиозавра. Вскоре выяснилось, что это нодозавр — представитель «тяжелобронированной» подгруппы травоядных анкилозавров, обитавших на планете во время мелового периода порядка 110 миллионов лет назад. Они представляли нечто среднее между ящерицей и львом и были покрыты прочной чешуей.

Динозавр сохранился так хорошо, что выглядит, как статуя
Изображение: Robert Clark / National Geographic / washingtonpost.com

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Отмечается, что найденная особь при жизни весила около 1,3 тонны и в длину достигала 5,5 метра. «Найти настолько хорошо сохранившуюся окаменелость — почти такая же радость для палеонтолога, как выиграть в лотерею», — отметил обозреватель National Geographic

Причина, по которой динозавр так хорошо сохранился, связана с его кончиной. По мнению исследователей, он умер на берегу реки, куда спустился на водопой. Бурные потоки понесли его вниз по течению к морю, где нодозавр опустился на дно. Под действием минералов его тело с течением времени мумифицировалось.

 
 
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В Королевском Тирреловском музее палеонтологии Канады представили окаменелость нодозавра возрастом 110 миллионов лет, пишет газета The Washington Post.

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