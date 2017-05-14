ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава Gett после встречи с Янчевским готов инвестировать в Беларусь

15.05.2017 13:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Как стало известно 42.TUT.BY, на встрече с директором Парка высоких технологий Всеволодом Янчевским СЕО Gett Дейвом Вайзором принято решение об открытии в Минске центра разработки израильской компании. Gett — ближайший конкурент Uber, работающий по всему миру (более 100 городов).

Глава Gett после встречи с Янчевским готов инвестировать в Беларусь
Фото: hertzbeat.ru

«Мы рады, что нам досталась такая возможность продолжить то, что Juno начал. Juno достиг колоссальных результатов за очень короткий срок, благодаря талантам, которые находятся здесь. Мы будем дальше его развивать. Центры разработки находятся в разных странах, и Беларусь сегодня предоставляет очень удачную возможность для усиления технологического капитала и его развития», — сказал генеральный директор Gett Дэйв Вайзор.

«Мы очень рады приходу Gett в Беларусь. Для нашей страны это очень хороший знак. Очень хороший знак для Парка высоких технологий, — отметил Всеволод Янчевский. — Самое важное то, что вместе с этой компанией к нам придет не просто капитал, не просто инвестирование, а новые идеи, новые технологии. Беларусь может оказаться в центре тех технологических изменений, которые сегодня происходят в мире, а это, пожалуй, самое важное и самое ключевое».

Напомним, чуть более двух недель назад Игорь Магазиник подтвердил продажу совместного с Тальмоном Марко проекта Juno компании Gett. Это не первая сделка Игоря Магазиника в сфере IT. Тремя годами ранее его проект Viber был успешно продан за 900 миллионов долларов японской корпорации Rakuten.

Приобретение Gett проекта Juno, по мнению экспертов, позволит укрепить позиции израильтян в конкуренции с американским такси-сервисом Uber.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как стало известно 42.TUT.BY, на встрече с директором Парка высоких технологий Всеволодом Янчевским СЕО Gett Дейвом Вайзором принято решение об открытии в Минске...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Динозавр сохранился так хорошо, что выглядит, как статуя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика