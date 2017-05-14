Глава Gett после встречи с Янчевским готов инвестировать в Беларусь

Как стало известно 42.TUT.BY, на встрече с директором Парка высоких технологий Всеволодом Янчевским СЕО Gett Дейвом Вайзором принято решение об открытии в Минске центра разработки израильской компании. Gett — ближайший конкурент Uber, работающий по всему миру (более 100 городов).



Фото: hertzbeat.ru

«Мы рады, что нам досталась такая возможность продолжить то, что Juno начал. Juno достиг колоссальных результатов за очень короткий срок, благодаря талантам, которые находятся здесь. Мы будем дальше его развивать. Центры разработки находятся в разных странах, и Беларусь сегодня предоставляет очень удачную возможность для усиления технологического капитала и его развития», — сказал генеральный директор Gett Дэйв Вайзор.

«Мы очень рады приходу Gett в Беларусь. Для нашей страны это очень хороший знак. Очень хороший знак для Парка высоких технологий, — отметил Всеволод Янчевский. — Самое важное то, что вместе с этой компанией к нам придет не просто капитал, не просто инвестирование, а новые идеи, новые технологии. Беларусь может оказаться в центре тех технологических изменений, которые сегодня происходят в мире, а это, пожалуй, самое важное и самое ключевое».

Напомним, чуть более двух недель назад Игорь Магазиник подтвердил продажу совместного с Тальмоном Марко проекта Juno компании Gett. Это не первая сделка Игоря Магазиника в сфере IT. Тремя годами ранее его проект Viber был успешно продан за 900 миллионов долларов японской корпорации Rakuten.

Приобретение Gett проекта Juno, по мнению экспертов, позволит укрепить позиции израильтян в конкуренции с американским такси-сервисом Uber.