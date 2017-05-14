Разработка белорусов: сколько радиации в трансатлантическом перелете

Белорусские разработчики создали приложение Lost in the ozone, которое позволит подсчитать дозу радиации, которую получает пассажир самолета за время полета. Разработка будет максимально понятна пользователю. Вам нужно ввести лишь место и время вылета и направление полета – и приложение подсчитает дозу радиации, которую вы получите за время путешествия.

Приложение разработчики создали за два дня хакатона от NASA, в котором кроме белорусов участвовало больше 25 тысяч человек из 69 стран мира. Хакатон – это марафон программистов, где специалисты на протяжении краткого периода времени решают определенную задачу. Во время хакатона команда из Беларуси создала основу приложения Lost in the ozone. Сейчас разработчики дорабатывают приложение, а между тем NASA объявило голосование за лучший проект, созданный за дни хакатона.

Корреспондент Sputnik Елена Васильева поговорила с разработчиками и выяснила, будет ли трансатлантический перелет опасен для здоровья и какие перспективы у разработки.

Сколько радиации до Парижа?

– Неужели даже один перелет может оказаться опасным для здоровья?

– Один перелет, даже самый длинный, не несет серьезной опасности для человека. Но если пассажир из года в год совершает десятки полетов – он подвергает свое здоровье риску.

Среди всех тем эта показалась мне наиболее сложной, а сложные задачи интересней всего решать. Дальнейший поиск показал, что в мире люди часто недооценивают влияние радиационного облучения. Жители Беларуси знакомы с проблемой радиации с момента чернобыльской катастрофы, но в других странах люди могут быть не осведомлены об этой опасности в достаточной степени, так что мы считаем, что наше приложение может быть полезным.

– Какие перспективы у вашей разработки?

– В данный момент люди все больше заботятся о своем здоровье. Для полноценного мониторинга часто нужны сложные датчики и приборы, регулярные обследования. Но иногда для контроля некоторых показателей достаточно небольшой порции данных о ваших привычках, вашем образе жизни. В наших планах построить систему, оповещающую пользователя о любых радиационных угрозах, так что он сможет распланировать свои путешествия, отдых, командировки, не подвергая рискам себя и своих близких.



© Sputnik / Виктор Толочко Витязь: предлагаем россиянам совместный космический проект

А еще, продолжая работу над проектом, помимо основного результата лично мы как команда получаем отличный опыт и определенную известность.

"Тема космоса будоражит ум"

– Сколько времени ушло на разработку приложения?

– Основу мы сделали за два дня хакатона, сейчас у нас идет доработка и улучшение результата. Хакатоны – это события, которые одновременно сочетают в себе множество интересных сторон. Тут есть как возможность заявить о себе, так и работа в команде, и новые знакомства, и решение интересных задач. Кроме того, хакатоны позволяют окунуться в прежде неизвестные технологии и темы – исследование космоса, VR (виртуальная реальность — Sputnik), машинное обучение. Можно прочувствовать, чем дышит мир, почувствовать, как ты создаешь будущее. Получается, что каждый из участников может найти что-нибудь на свой вкус.

Space Apps Challenge – это событие, которое просто обязательно к посещению. Тема космоса будоражит ум, но в обычной жизни нечасто получается к ней прикоснуться, а тем более сделать что-то настоящее, что может быть полезным. И немалую роль играет покровительство NASA – одно это название всемирно известно и уважаемо. Так что Space Apps Challenge просто невозможно было пропустить. Исходного состава у нас не было, а команда собралась уже на мероприятии. Объединились мы по признаку общей выбранной задачи, подсчета дозы радиации во время полета. Решение на старте тоже было еще не сформировавшимся, оно прояснялось по ходу работы. За два дня мы освежили свои познания в физике, и это было очень интересно и познавательно.

– Как оцениваете разработки конкурентов – кто из них ваш личный фаворит?

– Понравилась разработка команды Beach Invaders. Они создали устройство для пляжей, которое измеряет интенсивность ультрафиолетового излучения от Солнца и оповещает людей, если сейчас не рекомендуется загорать. Ребята выбрали ясную актуальную проблему и предложили полное работающее решение.

Команда Bird Watchers эксплуатирует модную сейчас тему машинного обучения и представляет мобильное приложение, которое по фотографии птицы определяет ее вид и род. А проект команды Flowers Team дает возможность почувствовать себя на Международной космической станции.