ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Создатели MP3 объявили о "смерти" аудиоформата

15.05.2017 13:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Разработчик MP3-формата — немецкий Институт интегральных схем общества Фраунгофера — объявил о закрытии программы лицензирования патентов и поддержки аудиоформата. Об этом сообщает Gizmodo.

Создатели MP3 объявили о "смерти" аудиоформата
Фото: TUT.BY

23 апреля 2017 года истекли сроки действия патентов на MP3-формат. Лицензионные сборы на него также были остановлены. На сайте института Фраунгофера появилось сообщение о прекращении поддержки MP3. Преемником стандарта станет AAC, разработанный еще в 1997 году.

«Существуют и более продвинутые аудиокодеки с расширенными функциями, но MP3 все еще невероятно популярен среди потребителей. Большинство компаний теле- и радиовещания используют современные кодеки ISO-MPEG: AAC или в будущем MPEG-H. Они предоставляют более высокое качество звука при низких битрейтах в сравнении с MP3», — сообщили разработчики.

С музыкой, которая уже записана в формате MP3, ничего не случится. Теперь формат официально стал свободным, отмечает издание N+1. Истечение срока действия патентов означает, что поддержку MP3 можно встраивать в свои продукты без каких-либо отчислений организациям, владеющим патентами.

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разработчик MP3-формата — немецкий Институт интегральных схем общества Фраунгофера — объявил о закрытии программы лицензирования патентов и поддержки...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Динозавр сохранился так хорошо, что выглядит, как статуя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика