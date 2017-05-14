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Создатели MP3 объявили о "смерти" аудиоформата
15.05.2017 13:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Разработчик MP3-формата — немецкий Институт интегральных схем общества Фраунгофера — объявил о закрытии программы лицензирования патентов и поддержки аудиоформата. Об этом сообщает
23 апреля 2017 года истекли сроки действия патентов на MP3-формат. Лицензионные сборы на него также были остановлены. На сайте института Фраунгофера появилось
«Существуют и более продвинутые аудиокодеки с расширенными функциями, но MP3 все еще невероятно популярен среди потребителей. Большинство компаний теле- и радиовещания используют современные кодеки ISO-MPEG: AAC или в будущем MPEG-H. Они предоставляют более высокое качество звука при низких битрейтах в сравнении с MP3», — сообщили разработчики.
С музыкой, которая уже записана в формате MP3, ничего не случится. Теперь формат официально стал свободным,
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Разработчик MP3-формата — немецкий Институт интегральных схем общества Фраунгофера — объявил о закрытии программы лицензирования патентов и поддержки...
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