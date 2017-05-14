МИНСК, 15 мая — Sputnik. Институт Фраунхофера заявил о прекращении поддержки популярного формата mp3, об этом говорится на сайте института .

Сообщается, что последние патенты на формат закончились 23 апреля 2017 года. Кроме того, были прекращены сборы отчислений со стороны производителей ПО.

"Мы благодарим всех наших лицензиатов за их поддержку в том, что формат mp3 был "дефолтным" по всему миру на протяжении двух десятилетий", — говорится в сообщении разработчиков.

Одной из причин прекращения поддержки mp3 называется появления более эффективных аудиокодеков, которые лучше справляются со сжатием музыкальных файлов. Кроме того, разработчики подчеркивают, что вещательные компании стали применять современные кодеки.

Формат mp3 был разработан в 80-х годах прошлого века командой Института Франухофера и долгое время оставался популярным по всему миру.