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Разработчики формата mp3 заявили о его "смерти"

15.05.2017 16:25 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мая — Sputnik. Институт Фраунхофера заявил о прекращении поддержки популярного формата mp3, об этом говорится на сайте института.

Разработчики формата mp3 заявили о его "смерти"
© AFP/ Yasser Al-Zayyat
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Сообщается, что последние патенты на формат закончились 23 апреля 2017 года. Кроме того, были прекращены сборы отчислений со стороны производителей ПО.

"Мы благодарим всех наших лицензиатов за их поддержку в том, что формат mp3 был "дефолтным" по всему миру на протяжении двух десятилетий", — говорится в сообщении разработчиков.

Одной из причин прекращения поддержки mp3 называется появления более эффективных аудиокодеков, которые лучше справляются со сжатием музыкальных файлов. Кроме того, разработчики подчеркивают, что вещательные компании стали применять современные кодеки.

Формат mp3 был разработан в 80-х годах прошлого века командой Института Франухофера и долгое время оставался популярным по всему миру.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Популярный формат проигрывания аудиофайлов сменили более современные кодеки, которые лучше справляются со сжатием треков, отмечают создатели mp3.

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