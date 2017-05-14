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Microsoft возложила ответственность за WannaCry на американское правительство
15.05.2017 13:01 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Старший вице-президент Microsoft Брэд Смит возложил ответственность за международную кибератаку вируса-вымогателя WannaCry на американское правительство.
По словам высокопоставленного руководителя, ЦРУ и АНБ собирают данные об уязвимостях в программном обеспечении ради своих интересов и не желают делиться этими данными с разработчиками. В связи с чем необходимо создать цифровой аналог Женевской конвенции по контролю над вооружениями.
Хакерские-атаки с использованием вируса-вымогателя WannaCry прошли 12 мая. В результате инцидента пострадало более 200 тысяч человек и организаций в 150 странах. В частности, в Великобритании была парализована работа некоторых медицинских учреждений, во Франции прекратили работу автомобильные заводы, а в Германии атаке подверглась железнодорожная национальная система.
Уязвимость базируется на хакерских инструментах АНБ, которые попали в свободный доступ и привили к одной из самых больших кибератак в истории.
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Старший вице-президент Microsoft Брэд Смит возложил ответственность за международную кибератаку...
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