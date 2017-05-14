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Apple инвестирует $200 миллионов в стекло Gorilla Glass

15.05.2017 13:42 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Apple потратит $1 миллиард на поддержку американской экономики. В частности, $200 миллионов получит компания Corning, известный производитель защитных стекол Gorilla Glass для мобильных устройств.

Corning является старейшим партнером Apple. Сотрудничество компаний начало десять лет назад, когда на рынке появился первый iPhone. Сегодня стекло Gorilla Glass используется во всех смартфонах и планшетах с логотипом яблока.

Apple инвестирует 0 миллионов в стекло Gorilla Glass

Corning собирается потратить деньги на исследования и расширение производства, что может быть связано с грядущим запуском iPhone 8, которому приписывают стеклянный корпус. В следующем году таковым могут обладать все новых смартфоны Apple.

Защитное стекло Corning было изобретено еще в 1959 году. Однако массовое распространение технология получила только в 2006 году, когда Apple обнаружила, что ключи, лежащие в кармане вместе с прототипом первого iPhone, легко царапают поверхность пластикового дисплея.

 
 
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