iPhone 7, iPhone 7 Plus и Oppo R9s – самые популярные смартфоны первого квартал 2017 года

Аналитики исследовательской фирмы Strategy Analytics назвали самые популярные смартфоны первого квартала 2017 года. Возглавил рейтинг 4,7-дюймовый iPhone 7, продажи которого составили 21,5 миллиона единиц, что соответствует 6% от общего количества поставленных за отчетный период смартфонов.

На втором месте расположился 5,5-дюймовый iPhone 7 Plus, поставки которого достигли 17,4 миллиона штук, что позволило ему занять 5% рынка смартфонов.

Замыкает тройку самых популярный смартфонов китайский Oppo R9s, продажи которого составили 8,9 миллиона единиц или 3% от общего количества.





На четвертом и пятом местах расположились бюджетные смартфоны Samsung Galaxy J3 (2016) и Galaxy J5 (2016) с показателями 6,1 и 5 миллионов единиц соответственно. Первый занял 2% рынка, другой – 1%.

Всего в первом квартале было продано 353,3 миллиона смартфонов.