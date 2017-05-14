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iPhone 7, iPhone 7 Plus и Oppo R9s – самые популярные смартфоны первого квартал 2017 года

15.05.2017 13:54 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Аналитики исследовательской фирмы Strategy Analytics назвали самые популярные смартфоны первого квартала 2017 года. Возглавил рейтинг 4,7-дюймовый iPhone 7, продажи которого составили 21,5 миллиона единиц, что соответствует 6% от общего количества поставленных за отчетный период смартфонов.

На втором месте расположился 5,5-дюймовый iPhone 7 Plus, поставки которого достигли 17,4 миллиона штук, что позволило ему занять 5% рынка смартфонов.

Замыкает тройку самых популярный смартфонов китайский Oppo R9s, продажи которого составили 8,9 миллиона единиц или 3% от общего количества.

iPhone 7, iPhone 7 Plus и Oppo R9s – самые популярные смартфоны первого квартал 2017 года

На четвертом и пятом местах расположились бюджетные смартфоны Samsung Galaxy J3 (2016) и Galaxy J5 (2016) с показателями 6,1 и 5 миллионов единиц соответственно. Первый занял 2% рынка, другой – 1%.

Всего в первом квартале было продано 353,3 миллиона смартфонов.

 
 
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Аналитики исследовательской фирмы Strategy Analytics назвали самые популярные смартфоны первого квартала 2017...

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