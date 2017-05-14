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Стоимость iPhone 8 со 128 ГБ составит $1000

15.05.2017 14:06 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Стоимость смартфона iPhone 8 со 128 ГБ памяти составит $1000, а модель с 256 ГБ обойдется в $1100. Таков прогноз аналитической компании Goldman Sachs.

Аналитики изучили стоимость всех предыдущих моделей смартфонов Apple и пришли к выводу, что инновационный iPhone 8 будет самым дорогим телефоном компании. При этом базовая модель будет стоить на $130 дороже iPhone 7 Plus со 128 ГБ.

Высокий ценник объясняется большим количеством инноваций, среди которых «безграничный» 5,8-дюймовый OLED-экран, сканер глаза, стеклянный корпус и поддержка беспроводной зарядки.

Стоимость iPhone 8 со 128 ГБ составит 00

Компанию iPhone 8 составят 4,7-дюймовый iPhone 7s и 5,5-дюймовый iPhone 7s Plus, которые по мнению аналитиков будут доступны по цене $649 и $769 соответственно.

Официальный анонс новинок ожидается в сентябре. Однако iPhone 8 может задержаться до октября-ноября.

 
 
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Стоимость смартфона iPhone 8 со 128 ГБ памяти составит $1000, а модель с 256 ГБ обойдется в $1100. Таков прогноз...

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