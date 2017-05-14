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Программист из Таиланда создал блокировщик вируса Wanna Cry
15.05.2017 19:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мая – Sputnik. Программист из Таиланда Чанвит Кеокаси, который является преподавателем факультета компьютерной инженерии в Технологическом университете Сураннари, сумел создать программу-блокировщик вируса Wanna Cry, сообщило в понедельник издание
По информации газеты, программу уже протестировали в университете и разместили в интернете для скачивания, которое является бесплатным.
В Таиланде вирусом Wanna Cry были заражены более 200 компьютеров, во всех случаях данную проблему решили IT-специалисты компаний и сотрудники управления полиции по борьбе с преступностью в сфере высоких технологий.
Масштабная кибератака
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Программу уже протестировали в университете и разместили в интернете для скачивания, которое является бесплатным.
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