Программист из Таиланда создал блокировщик вируса Wanna Cry

МИНСК, 15 мая – Sputnik. Программист из Таиланда Чанвит Кеокаси, который является преподавателем факультета компьютерной инженерии в Технологическом университете Сураннари, сумел создать программу-блокировщик вируса Wanna Cry, сообщило в понедельник издание Nation .

По информации газеты, программу уже протестировали в университете и разместили в интернете для скачивания, которое является бесплатным.

В Таиланде вирусом Wanna Cry были заражены более 200 компьютеров, во всех случаях данную проблему решили IT-специалисты компаний и сотрудники управления полиции по борьбе с преступностью в сфере высоких технологий.

Масштабная кибератака прошла по всему миру 12 мая и затронула около 200 тысяч пользователей из 150 стран. Хакеры модифицировали вредоносную программу Агентства национальной безопасности США. За разблокировку зараженных компьютеров злоумышленники требуют у жертв выкуп в размере 300 долларов.