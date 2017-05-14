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Новые подробности Assassin’s Creed: Origins

15.05.2017 15:24 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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На форуме Reddit появились новые подробности о приключенческой игре Assassin’s Creed: Origins, презентация которой состоится в июне на выставке E3 2017, сообщает InGame.

Действие новой части происходит в Древнем Египте между 2494 и 2345 годами до нашей эры. За разработку игры отвечают создатели Assassin’s Creed IV Black Flag, которые на этот раз расскажут историю о зарождении ордена ассасинов.

Новые подробности Assassin’s Creed: Origins

По бесшовному миру можно будет путешествовать на лошадях и кораблях, а боевая система напоминает The Witcher 3: Wild Hunt. Десмонд Майлз в игре не появится, а в арсенале протагониста будут щит, копье и лук. Также будет возможность управлять питомцем-орлом.

Релиз Assassin’s Creed: Origins состоится в октябре. Игра выйдет на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

 
 
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На форуме Reddit появились новые подробности о приключенческой игре Assassin’s Creed: Origins, презентация...

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