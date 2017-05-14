Объявлена дата летней распродажи Steam в 2017 году

Компания Valve разослала издателям и разработчикам письмо, в котором говорится, что ежегодная летняя распродажа в сервисе цифровой дистрибуции Steam пройдет с 22 июня по 5 июля. Подробности акции не уточняются, сообщает InGame .

Обычно Valve приводит около четырех больших распродаж в год, в рамках которых на многие игры действуют скидки до 90%. Между ними проходят издательские и тематические распродажи.





Steam – крупнейший сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр. Еще это игровая социальная сеть, которая объединяет более 150 миллионов игроков по всему миру. Сервис доступен пользователям PC, Mac и Linux.