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Объявлена дата летней распродажи Steam в 2017 году
15.05.2017 15:21 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Valve разослала издателям и разработчикам письмо, в котором говорится, что ежегодная летняя распродажа в сервисе цифровой дистрибуции Steam пройдет с 22 июня по 5 июля. Подробности акции не уточняются, сообщает
Обычно Valve приводит около четырех больших распродаж в год, в рамках которых на многие игры действуют скидки до 90%. Между ними проходят издательские и тематические распродажи.
Steam – крупнейший сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр. Еще это игровая социальная сеть, которая объединяет более 150 миллионов игроков по всему миру. Сервис доступен пользователям PC, Mac и Linux.
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Компания Valve разослала издателям и разработчикам письмо, в котором говорится, что ежегодная летняя...
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