Audi и Volvo будут использовать Android в бортовых компьютерах

МИНСК, 15 мая – Sputnik. Шведский автопроизводитель Volvo и немецкий концерн Audi будут использовать в бортовых компьютерах своих машин операционную систему Android, сообщила компания Google.

"Сегодня Audi и Volvo объявили о том, что они встроят Android в бортовые компьютеры следующего поколения своих автомобилей", – говорится в сообщении.

Таким образом, водители машин смогут пользоваться голосовым помощником Google, если не взяли в дорогу мобильный телефон.

По информации компании Volvo, Android появится в машинах в течение двух лет. По словам старшего вице-президента Volvo по исследованиям и разработкам Хенрика Грина, платформа Google улучшит возможности взаимодействия с пользователем – водителем автомобиля.

ОС Android — система для смартфонов, планшетов, электронных книг, проигрывателей и других устройств. Она изначально была разработана компанией Android, Inc., которую затем приобрела Google.