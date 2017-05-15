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Audi и Volvo будут использовать Android в бортовых компьютерах
15.05.2017 21:05 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мая – Sputnik. Шведский автопроизводитель Volvo и немецкий концерн Audi будут использовать в бортовых компьютерах своих машин операционную систему Android, сообщила компания Google.
"Сегодня Audi и Volvo объявили о том, что они встроят Android в бортовые компьютеры следующего поколения своих автомобилей", – говорится в сообщении.
Таким образом, водители машин смогут пользоваться голосовым помощником Google, если не взяли в дорогу мобильный телефон.
По информации компании Volvo, Android появится в машинах в течение двух лет. По словам старшего вице-президента Volvo по исследованиям и разработкам Хенрика Грина, платформа Google улучшит возможности взаимодействия с пользователем – водителем автомобиля.
ОС Android — система для смартфонов, планшетов, электронных книг, проигрывателей и других устройств. Она изначально была разработана компанией Android, Inc., которую затем приобрела Google.
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По информации Google, ее операционная система появится в компьютерах уже следующего поколения.
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