Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники». Помимо этого, доступ будет заблокирован ко всем сервисам «Яндекса», кроме главной страницы поисковика. Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства, передает « Медуза ».



Фото: Reuters

Под санкции попала российская корпорация Mail.Ru Group и ее украинский филиал. Согласно документу, украинским провайдерам теперь запрещено предоставлять услуги по доступу к ресурсам сервисов «Mail.ru», «Вконтакте» и «Одноклассники».

Также для жителей Укрины заблокируют доступ к сервисам «Яндекса» — агрегатору новостей, погоде, картам, расписаниям и переводчику. Блокированы также будут сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.