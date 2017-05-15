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В Украине решили блокировать доступ к "Яндексу", "ВКонтакте" и "Одноклассникам"

16.05.2017 10:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники». Помимо этого, доступ будет заблокирован ко всем сервисам «Яндекса», кроме главной страницы поисковика. Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства, передает «Медуза».

В Украине решили блокировать доступ к "Яндексу", "ВКонтакте" и "Одноклассникам"
Фото: Reuters

Под санкции попала российская корпорация Mail.Ru Group и ее украинский филиал. Согласно документу, украинским провайдерам теперь запрещено предоставлять услуги по доступу к ресурсам сервисов «Mail.ru», «Вконтакте» и «Одноклассники».

Также для жителей Укрины заблокируют доступ к сервисам «Яндекса» — агрегатору новостей, погоде, картам, расписаниям и переводчику. Блокированы также будут сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

 
Теги: Новости
 
 
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям «ВКонтакте»...

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