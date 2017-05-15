Ученые объяснили загадочные блики на снимках Земли из космоса

Специалисты NASA разгадали природу странных белых вспышек на снимках Земли, сделанных космическим аппаратом DSCOVR. Выяснилось, что они возникли из-за частиц льда в атмосфере, отражающих солнечный свет.



Фото: NASA / sciencealert.com

Первые такие вспышки запечатлел аппарат «Галилео» еще в 1993 году. Тогда их удалось заснять только над океаном, из-за чего специалисты предположили, что это блики воды. Но за период между июнем 2015 года и августом 2016-го аппарат NASA EPIC заснял более 800 таких вспышек над всей поверхностью планеты, в том числе и над сушей.

Александр Маршак, сотрудник центра космических полетов NASA имени Голдрада пояснил, что возможной причиной появления таких вспышек могут быть частицы льда в атмосфере, которые появились в результате повышения температуры воды.

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Специалисты установили, что блики образуются в перистых облаках на высоте 5−8 километров. Теперь ученые намерены выяснить, влияют ли кристаллы льда на количество солнечного света, проходящего через атмосферу Земли.