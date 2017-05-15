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В БГУ пройдет финал международного конкурса BizTech BSU StartUp Contest
16.05.2017 14:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Финал международного конкурса стартап-проектов BizTech BSU StartUp Contest пройдет на экономическом факультете БГУ 19 мая 2017 года.
Из 67 заявок, поданных на конкурс из Беларуси, России и Украины, на отборочный тур смогли попасть 29 команд, а финалистами стали 15 из них. В финале члены жюри выберут лучшие проекты в номинациях «Финтех-стартап», «Социально значимый стартап», «Глобальный стартап» и «Образовательный стартап».
К финалу участников конкурса подготовили специалисты ведущих компаний страны, в число которых входит Белорусский государственный университет, Wargaming, TUT.BY, Белгазпромбанк, Velcom, Microsoft Belarus, Приорбанк, Республиканский центр трансфера технологий и другие.
По словам организаторов, целью проведения конкурса является развитие инновационного предпринимательского мышления у студентов, привлечение бизнес-сообщества к активному участию в образовательных проектах университета и создание национальной площадки для организации стартап-движения на базе университета.
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Финал международного конкурса стартап-проектов BizTech BSU StartUp Contest пройдет на экономическом факультете БГУ 19 мая 2017 года.
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