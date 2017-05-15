В БГУ пройдет финал международного конкурса BizTech BSU StartUp Contest

Финал международного конкурса стартап-проектов BizTech BSU StartUp Contest пройдет на экономическом факультете БГУ 19 мая 2017 года.



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Из 67 заявок, поданных на конкурс из Беларуси, России и Украины, на отборочный тур смогли попасть 29 команд, а финалистами стали 15 из них. В финале члены жюри выберут лучшие проекты в номинациях «Финтех-стартап», «Социально значимый стартап», «Глобальный стартап» и «Образовательный стартап».

К финалу участников конкурса подготовили специалисты ведущих компаний страны, в число которых входит Белорусский государственный университет, Wargaming, TUT.BY, Белгазпромбанк, Velcom, Microsoft Belarus, Приорбанк, Республиканский центр трансфера технологий и другие.

По словам организаторов, целью проведения конкурса является развитие инновационного предпринимательского мышления у студентов, привлечение бизнес-сообщества к активному участию в образовательных проектах университета и создание национальной площадки для организации стартап-движения на базе университета.