Пять дней без заката

Участник полярной экспедиции опубликовал видеотаймлапс: в две минуты он уместил пять суток полярного дня. Ролик он опубликовал на хостинге Vimeo .



Изображение: Robert Schwarz / vimeo.com

Съемки шли с 8 до 13 марта 2017 года. Камера поворачивалась вслед за солнцем, которое не садилось на протяжении пяти суток. Чтобы камера работала на морозе, оператору пришлось подвести к ней питание и обеспечить постоянный подогрев.

Видео снял американский физик Роберт Шварц. Он работает на антарктической станции Амундсен — Скотт, которая расположена на Южном полюсе.

В этой точке закат и восход солнца теоретически видны только по одному разу в год — весной и осенью. Однако из-за атмосферной рефракции солнце восходит и заходит в течение более четырех дней каждый раз.

Так как на станции нет солнечного времени, ее работники используют новозеландское время (+12 часов к гринвичскому).