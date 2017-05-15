Одноклассники: мы найдем способ оставаться на связи с украинцами

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Представители социальной сети "Одноклассники" прокомментировали решение руководства Украины запретить гражданам страны доступ к ресурсу, пообещав своим пользователям найти способ всегда оставаться на связи.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. Таким образом в стране введены ограничительные меры в отношении целого ряда российских СМИ, компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского", а также запрещен доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Вместе мы найдем способ оставаться на связи, и 9,5 миллионов украинских пользователей ОК, наши партнеры и рекламодатели смогут пользоваться сервисами социальной сети так, как они привыкли", — сообщили Sputnuk в пресс-службе проекта Mail.Ru Group "Одноклассники".

По словам собеседников Sputnik, "Одноклассники" — это в первую очередь развлекательная социальная сеть.



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"Уже много лет с помощью социальной сети друзья, близкие и родственники не только находят друг друга, но и имеют возможность обмениваться фотографиями, смотреть видео, слушать музыку и узнавать важную информацию с любого уголка планеты. Сервисы ОК всегда служили объединению людей вне политики и географических границ", — отметили в пресс-службе.

В компании Mail.Ru Group с сожалением восприняли новость о решении властей Украины запретить использование социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", и ресурсов Mail.Ru на территории своей страны, назвав эти шаги "политически мотивированными".

Вместе с тем Mail.Ru Group констатировала "драматический рост трафика самых популярных на территории Украины социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также почтового сервиса Mail.Ru в первой половине сегодняшнего дня".



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"Мы убеждены, что в интернете нет границ. Мы никогда не участвовали в политике. Мы не нарушили ни один закон Украины. Все, что мы делаем и продолжим делать, это удобные сервисы", — говорится в заявлении компании.

Mail.Ru Group гарантировала своей многомиллионной аудитории на территории Украины, что в ее работе ничего не изменится, обещала рекламодателям выполнить все взятые на себя обязательства.

"Поскольку доля украинского бизнеса в структуре выручки Mail.Ru Group незначительна, мы не видим причин для корректировки наших финансовых планов и продолжим активно развиваться на рынке в различных направлениях", — заявили в компании.