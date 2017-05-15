К выпуску готовятся процессоры AMD Ryzen 9 и Intel Core i9

Журналисты рассекретили линейку процессоров AMD Ryzen 9, которая предназначена для энтузиастов и высокопроизводительных настольных компьютеров.

Новая линейка будет включать девять процессоров с количеством ядер от 10 до 16. Все новинки порадуют поддержкой 44 линий PCIe, четырехканальной памяти DDR4-3200 и функцией XFR, которая позволяет автоматически повышать рабочую частоту выше верхней границы вплоть до предельных возможностей системы охлаждения.





Младший в линейке процессор Ryzen 9 1955 будет располагать 10 вычислительными ядрами с частотой 3,1-3,7 Гц при TDP на уровне 125 Вт, а старший Ryzen 9 1998X – 16 ядрами частотой 3,5-3,8 ГГц при TDP 155 Вт.

Конкуренцию AMD Ryzen 9 составят процессоры Intel Core i9, среди которых будут 12-ядерные решения.