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К выпуску готовятся процессоры AMD Ryzen 9 и Intel Core i9

16.05.2017 11:34 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Журналисты рассекретили линейку процессоров AMD Ryzen 9, которая предназначена для энтузиастов и высокопроизводительных настольных компьютеров.

Новая линейка будет включать девять процессоров с количеством ядер от 10 до 16. Все новинки порадуют поддержкой 44 линий PCIe, четырехканальной памяти DDR4-3200 и функцией XFR, которая позволяет автоматически повышать рабочую частоту выше верхней границы вплоть до предельных возможностей системы охлаждения.

К выпуску готовятся процессоры AMD Ryzen 9 и Intel Core i9

Младший в линейке процессор Ryzen 9 1955 будет располагать 10 вычислительными ядрами с частотой 3,1-3,7 Гц при TDP на уровне 125 Вт, а старший Ryzen 9 1998X – 16 ядрами частотой 3,5-3,8 ГГц при TDP 155 Вт.

Конкуренцию AMD Ryzen 9 составят процессоры Intel Core i9, среди которых будут 12-ядерные решения.

 
 
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Журналисты рассекретили линейку процессоров AMD Ryzen 9, которая предназначена для энтузиастов и...

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