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AMD выпустит мощные видеокарты Vega Core, Vega Eclipce и Vega Nova

16.05.2017 11:58 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания AMD выпустит три высоко производительных видеокарты AMD Vega. Это Vega Core, Vega Eclipce и Vega Nova.

Vega Core стоимостью $400 составит конкуренцию GeForce GTX 1070. Ускоритель Vega Eclipse будет продаваться за $500 и соперничать с GeForce GTX 1080, а флагманская Vega Nova обойдется покупателям в $600 и должна быть такой же мощной как GeForce GTX 1080 Ti.

AMD выпустит мощные видеокарты Vega Core, Vega Eclipce и Vega Nova

Отметим, что с таким ценником новинкам будет сложно тягаться с решениями NVIDIA, которые имеют очень высокую лояльность у игрового сообщается и скоро могут подешеветь.

Презентация новых ускорителей AMD состоится 31 мая, а в продажу они поступят уже 5 июня. На старте может наблюдаться дефицит из-за нехватки памяти HBM2, которую приписывают всему семейству Vega.

 
 
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Компания AMD выпустит три высоко производительных видеокарты AMD Vega. Это Vega Core, Vega Eclipce и Vega Nova. Vega Core...

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