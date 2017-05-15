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AMD выпустит мощные видеокарты Vega Core, Vega Eclipce и Vega Nova
16.05.2017 11:58 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания AMD выпустит три высоко производительных видеокарты AMD Vega. Это Vega Core, Vega Eclipce и Vega Nova.
Vega Core стоимостью $400 составит конкуренцию GeForce GTX 1070. Ускоритель Vega Eclipse будет продаваться за $500 и соперничать с GeForce GTX 1080, а флагманская Vega Nova обойдется покупателям в $600 и должна быть такой же мощной как GeForce GTX 1080 Ti.
Отметим, что с таким ценником новинкам будет сложно тягаться с решениями NVIDIA, которые имеют очень высокую лояльность у игрового сообщается и скоро могут подешеветь.
Презентация новых ускорителей AMD состоится 31 мая, а в продажу они поступят уже 5 июня. На старте может наблюдаться дефицит из-за нехватки памяти HBM2, которую приписывают всему семейству Vega.
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Компания AMD выпустит три высоко производительных видеокарты AMD Vega. Это Vega Core, Vega Eclipce и Vega Nova. Vega Core...
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