Оглашены стоимость и характеристики видеокарты GeForce GT 1030

Новая бюджетная видеокарта NVIDIA GeForce GT 1030 полностью рассекречена за день до официального анонса.

GT 1030 располагает 384 ядрами CUDA, 24 текстурными блоками и 16 блоками растровых операций. Объем набортной памяти GDDR5 составляет 2 ГБ, с GPU она связана посредством 64-разрядной шины. Частота графического процессора – 1227-1468 МГц, памяти – 6 ГГц. Показатель TDP находится на уровне 35 Вт, в дополнительном охлаждении карточка не нуждается.





Новинка может найти применение в офисных компьютерах и мультимедийных системах, которые не нуждаются в высоких графических мощностях. Также она должна справляться с простыми играми.

Официальный анонс видеокарты NVIDIA GeForce GT 1030 состоится 17 мая. Продаваться она будет по цене $60.