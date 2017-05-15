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Оглашены стоимость и характеристики видеокарты GeForce GT 1030
16.05.2017 14:26 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Новая бюджетная видеокарта NVIDIA GeForce GT 1030 полностью рассекречена за день до официального анонса.
GT 1030 располагает 384 ядрами CUDA, 24 текстурными блоками и 16 блоками растровых операций. Объем набортной памяти GDDR5 составляет 2 ГБ, с GPU она связана посредством 64-разрядной шины. Частота графического процессора – 1227-1468 МГц, памяти – 6 ГГц. Показатель TDP находится на уровне 35 Вт, в дополнительном охлаждении карточка не нуждается.
Новинка может найти применение в офисных компьютерах и мультимедийных системах, которые не нуждаются в высоких графических мощностях. Также она должна справляться с простыми играми.
Официальный анонс видеокарты NVIDIA GeForce GT 1030 состоится 17 мая. Продаваться она будет по цене $60.
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Новая бюджетная видеокарта NVIDIA GeForce GT 1030 полностью рассекречена за день до официального анонса. GT 1030...
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