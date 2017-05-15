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В Украине заблокируют «Яндекс», Mail.Ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники»

16.05.2017 16:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который предусматривает заморозку активов российских компаний, а также запрет интернет-провайдерам предоставлять доступ к ресурсам «Яндекса» и Mail.Ru Group, сообщает РБК.

Документ, вступивший в силу 15 мая, вводит блокировку активов российских компаний, приостанавливает исполнение финансовых и экономических обязательств и обязывает интернет-провайдеров закрыть доступ к сервисам «Лаборатории Касперского», «Доктора Веба», «Яндекса» и Mail.ru, а также социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники». Санкции вводятся на срок до 15 мая 2020 года.

В Украине заблокируют «Яндекс», Mail.Ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники»

В течение этого времени на упомянутые компании налагается блокировка активов на Украине, запрет на вывод капитала, запрет на доступ к сайтам и так далее.

В Кремле допускают возможные ответные меры на новые украинские санкции.

 
 
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