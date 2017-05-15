В Минске обсудили развитие интернета

16 мая в Минске прошел Форум по управлению интернетом IGF 2017. Представители государственных ведомств, бизнеса и некоммерческих организаций, а также простые пользователи собрались, чтобы обсудить актуальные темы развития глобальной Сети.



Фото: предоставлено организаторами

Организаторы получили около 600 заявок на участие. На мероприятии собрались эксперты из девяти стран, включая Беларусь, Россию, Украину, Израиль и Канаду.

Среди тем, которые обсуждали участники, были электронное правительство, «интернет вещей», защита персональных данных, безопасность в интернете и юридические аспекты развития интернета в Беларуси.

«Я призываю коллег как со стороны бизнеса и некоммерческого сектора, так и со стороны государства, не смотреть друг на друга „свысока“, — сказал Сергей Повалишев, директор компании hoster.by, выступающей соорганизатором Форума. — К сожалению, или к счастью, мы все находимся в „одной лодке“. Если каждый из стейкхолдеров будет грести в свою сторону, не согласовывая свои действия с остальными, то в лучшем случае лодка будет стоять на месте. В худшем — просто утонет. Без постоянного диалога между всеми заинтересованными сторонами хорошего результата не будет. Мы не должны стоять по разные стороны баррикад. Все должны понять, что все мы делаем общее дело на благо развития отрасли».













Этот форум стал вторым мероприятием IGF в Беларуси. Год назад Форум по управлению интернетом собрал более 350 человек.

Организаторами мероприятия стали компания hoster.by, Оперативно-аналитический центр при президенте Беларуси и некоммерческая правозащитная организация Human Constanta. Форум прошел при поддержке ICANN (Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами) и RIPE NCC (Сетевого координационного центра Европейского регионального реестра IP-адресов).