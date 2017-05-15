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Продажи Galaxy S8 и S8+ превысили 5 миллионов единиц

16.05.2017 16:17 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Суммарные продажи новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+ превысили 5 миллионов единиц. Об этом сообщает корейское издание The Investor со ссылкой на представителей Samsung.

Смартфоны Galaxy S8 и S8+ поступили в продажу 21 апреля. Изначально они появились в США, Канаде и Южной Корее. Позже география была расширена. К концу мая гаджеты будут доступны в 120 странах мира.

Продажи Galaxy S8 и S8+ превысили 5 миллионов единиц

Аналитики считают, что к концу второго квартала продажи Galaxy S8 и S8+ достигнут 20 миллионов единиц, а к концу 2017 года может быть продано около 60 миллионов смартфонов.

Главной особенностью новых смартфонов является «безграничный» экран. В остальном они похожи на модели предыдущего поколения, но имеют улучшенные характеристики и оснащаются сканером глаза. Стоят они $800 и $900 соответственно.

 
 
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Суммарные продажи новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+ превысили 5 миллионов единиц. Об этом...

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