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4G появится во всех белорусских городах с населением более 50 тысяч человек

16.05.2017 16:34 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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4G появится во всех белорусских городах с населением более 50 тысяч человек

Технология 4G в ближайшие два года появится во всех белорусских городах с населением более 50 тысяч человек. Об этом сообщила начальник управления электросвязи Министерства связи и информатизации Ольга Федореева, передает БЕЛТА.

Также, по ее словам, уже в этой пятилетки в Беларусь может приступить к внедрению технологии 5G, которая скоро должна быть стандартизирована.

В ближайшие годы ведомство планирует заняться национальной информационно-коммуникационной инфраструктурой, в том числе с применением облачных технологий, внедрением новых и совершенствованием оказываемых электронных услуг, повышением вклада ИКТ в ВВП страны.

 
 
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