4G появится во всех белорусских городах с населением более 50 тысяч человек

Технология 4G в ближайшие два года появится во всех белорусских городах с населением более 50 тысяч человек. Об этом сообщила начальник управления электросвязи Министерства связи и информатизации Ольга Федореева, передает БЕЛТА .

Также, по ее словам, уже в этой пятилетки в Беларусь может приступить к внедрению технологии 5G, которая скоро должна быть стандартизирована.

В ближайшие годы ведомство планирует заняться национальной информационно-коммуникационной инфраструктурой, в том числе с применением облачных технологий, внедрением новых и совершенствованием оказываемых электронных услуг, повышением вклада ИКТ в ВВП страны.