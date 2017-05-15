В 2018 году планируется появление «умных» многоквартирных домов с автоматизированными счетчиками услуг ЖКХ. Об этом рассказал Денис Животин, начальник группы развития сетевых сервисов управления развития и стратегического планирования РУП «Белтелеком», на Форуме по управлению интернетом IGF 2017.



Изображение: kakprosto.ru

— Логичное развитие нашей услуги «Умного дома» — это наполнение новыми устройствами. Следующий крупный проект — автоматизация учета и сбора информации с приборов учета. Это счетчики электричества, воды, тепла, газа в многоквартирных домах, — поделился планами специалист.

По его словам, «Белтелеком» и «Промсвязь» уже демонстрировали техническую возможность таких систем.

— Со всех счетчиков мы успешно снимали информацию, отправляли ее в облако, демонстрировали ее на смартфоне пользователя. Дальше эту информацию можно обрабатывать, приводить ее к виду, необходимому для расчетной системы. Чтобы сейчас, в XXI веке, не звонили по телефону и не говорили, сколько кубов воды потребили.

Первые дома с такими счетчиками по плану появятся в конце 2018 года. Все необходимые системы будут инсталлированы уже на этапе сдачи дома в эксплуатацию.

По словам представителя «Белтелекома», такие технологии могут несколько повысить капитальные затраты на строительство дома. Однако экономия превысит затраты за счет снижения эксплуатационных расходов служб ЖКХ и возможности борьбы с воровством энергоресурсов.