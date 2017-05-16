В Украине назвали стоимость блокировки российских сайтов

Для блокировки российских сайтов, о которых говорится в указе президента Украины, потребуется два года и 1 миллиард долларов. Об этом рассказал председатель правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко, сообщает « 112 Украина ».



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«Если мы говорим о текущем указе президента, его надо выполнять, когда он вступит в действие. Если мы говорим о дальнейших действиях, то надо год-два и более и где-то в рамках государства 1 миллиард долларов», — сообщил Федиенко.

По его словам, заблокировать сайты возможно: для этого надо блокировать «всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях». Впрочем, добавляет он, обойти блокировку будет можно.

«Да, это возможно, это уже доказано временем, что тот самый „Китайский золотой щит“ — это не проблема сейчас», — сказал Федиенко.

Ранее 16 мая президент Украины Петр Порошенко утвердил новый пакет санкций. В рамках наложенных на Mail.Ru Group ограничений под трехлетний запрет попали «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также заблокированы все сервисы Yandex. Под блокировку попадут и сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Под запрет попало и программное обеспечение «1С». Кроме того ограничено вещание и заблокированы активы телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «Звезда», «НТВ-Плюс», ТНТ, ОТР и РЕН ТВ.