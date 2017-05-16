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В Украине назвали стоимость блокировки российских сайтов
17.05.2017 06:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Для блокировки российских сайтов, о которых говорится в указе президента Украины, потребуется два года и 1 миллиард долларов. Об этом рассказал председатель правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко, сообщает «
«Если мы говорим о текущем указе президента, его надо выполнять, когда он вступит в действие. Если мы говорим о дальнейших действиях, то надо год-два и более и где-то в рамках государства 1 миллиард долларов», — сообщил Федиенко.
По его словам, заблокировать сайты возможно: для этого надо блокировать «всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях». Впрочем, добавляет он, обойти блокировку будет можно.
«Да, это возможно, это уже доказано временем, что тот самый „Китайский золотой щит“ — это не проблема сейчас», — сказал Федиенко.
Ранее 16 мая президент Украины Петр Порошенко
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Для блокировки российских сайтов, о которых говорится в указе президента Украины, потребуется два года и 1 миллиард долларов. Об этом рассказал председатель...
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