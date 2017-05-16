Не только Россия, выпустившая танк Т-14 «Армата», работает над созданием перспективных образцов боевой техники. На военных выставках последних лет был показан ряд бронированных машин, определяющих будущее танкостроения. 42.TUT.BY выбрал пять самых интересных образцов танков, показанных за последние пять лет.

Танк будущего по-американски

По сравнению с M1А2 Abrams, весящим 65 тонн, танк американской компании General Dynamics смотрится совсем несерьезно, всего 28 тонн. Новинка, получившая название Griffin, оснащается 120-мм орудием XM360, которое по мощности не уступает орудию M1 Abrams, но гораздо легче и обладает меньшей отдачей.



Фото: timeincapp.com

Благодаря небольшой массе Griffin можно перевозить по воздуху, причем в транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III помещаются два таких танка.

Американский армии необходимы легкие, маневренные танки с высокой огневой мощью, способные сопровождать пехоту во время передвижения по труднопроходимой местности и в городском бою.



Изображение: youtube.com

Griffin построен на шасси британской боевой бронированной машины AJAX, хорошо зарекомендовавшей себя на испытаниях в королевских Вооруженных силах.

Конечно, по уровню защиты от кинетических боеприпасов Griffin не сможет приблизится к M1А2 Abrams, но обеспечить танку защиту от РПГ им вполне под силу.

Средний танк по-турецки

Понятие «средний танк» сегодня — почти экзотика. В современных армиях его подменил термин Main battle tank — основной боевой танк. Поэтому турецко-инденезийский средний танк Kaplan MT обращает на себя внимание хотя бы классификацией.



Фото: bmpd.livejournal.com

Впрочем, сама машина довольно интересная. Танк построен на базе боевой машины пехоты Kaplan 20 турецкой разработки. Башня — бельгийская CMI Defence CT-CV со 105-мм нарезной пушкой и спаренным 7,62-мм пулеметом.

Новинка создавалась с учетом опыта недавних конфликтов, когда противостоять приходилось противнику, вооруженному большим количеством устаревшей техники. И здесь важнее оказалась не мощная броня, а возможность быстрее увидеть и поразить цель.



Фото: bmpd.livejournal.com

Поэтому Kaplan MT оснащен продвинутой системой управления огнем и вооружен 105-мм нарезной пушкой, мощности которой хватает, чтобы уничтожать танки третьего поколения.

Кроме обычных боеприпасов, танк может использовать управляемые ракеты. Самое орудие оснащено автоматом заряжания, подающим унитарные выстрелы из кормовой боеукладки башни.



Фото: bmpd.livejournal.com

Собственная броня танка — гомогенная, способна выдержать обстрел в лобовой проекции из малокалиберных орудий. Предусмотрена установка дополнительных навесных модулей, повышающих стойкость к снарядам и кумулятивным боеприпасам.

Танк-невидимка

Польская фирма OBRUM в партнерстве с британской компанией BAE Systems разработала концепт стелс-танка PL-01 с необитаемой дистанционно-управляемой башней. Одним из главных достоинств танка стала малозаметность.



Фото: mikeshouts.com

Боевая машина оборудована системой теплового камуфляжа, снижающей заметность танка в инфракрасном спектре видения. В качестве вооружения предусмотрена 105 или 120-мм пушка. Ее скорострельность благодаря автомату заряжания составляет шесть выстрелов в минуту.



Фото: bossroyal.com

Командир и наводчик танка получили в свое распоряжение дневные/ночные камеры и тепловизоры третьего поколения, отображающие данные на экранах. Конструкция кресел для экипажа обеспечивает минимизацию физических эффектов взрывной волны.

Броня танка с модульным керамико-арамидным покрытием обеспечивает защиту от 25- мм бронебойных подкалиберных снарядов. Танк будет целиком покрыт материалом, поглощающим радиоволны.

Противопехотный танк

Турецкий легкий противопехотный танк Korhan можно назвать и БМП, концепции применения обеих машин в чем-то схожи. Korhan вооружен 35-мм пушкой, которая стреляет, в том числе, программируемыми боеприпасами. Это повышает его возможности по поражению различных целей. Защиту танка обеспечивает сменная модульная броня, поврежденные блоки которой легко меняются в полевых условиях.



Фото: twimg.com

Орудие танка может справляться с бронетехникой противника, вертолетами и беспилотниками. Для самообороны у танка есть спаренный пулемет калибра 7.62 мм.

Внешние камеры обеспечивают экипажу обзор на 360 градусов днем и ночью. Korhan оборудован специальной системой, позволяющей вычислять позиции вражеских снайперов, что немаловажно в боях в городской застройке. Орудие танка поднимается на 45 градусов, что дает возможность вести огонь по верхним этажам зданий. Для большей ситуативной осведомленности экипажа, Korhan оборудуется беспилотником.

Башня танка необитаема и контролируется электроникой. Специальных механизм подачи боеприпасов, позволяет выбирать наиболее подходящий тип снарядов для поражения той или иной цели.

Почти Т-90, только лучше

Иранские инженеры решили не изобретать велосипед, а взять проверенную конструкцию и улучшить ее. Так появился основной боевой танк Karrar, демонстрация которого состоялась в этом году.



Фото: Минобороны Ирана

Karrar оборудован современной системой управления огнем, которая позволяет поражать цели как днем, так и ночью. Высокую точность обеспечивают лазерный дальномер и баллистический вычислитель. Танк получил современную навигационную систему и приборы ночного видения.



Фото: Минобороны Ирана

Бригадный генерал иранской армии Ахмад-Раза Пурдастан отметил, что новинка ничем не уступает российскому танку Т-90, а, может, даже превосходит его. Понять выбор иранских военных довольно просто — они могли наблюдать за боевым применением российских машин в Сирии и сделали определенные выводы, которые воплотили в своем новейшем танке. Точные характеристики машины пока не разглашаются.