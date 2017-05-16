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Американской модели грозит тюрьма из-за издевательства в интернете над обнаженной незнакомкой

17.05.2017 10:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Суд отверг аргументы модели Playboy Дэни Мэтерс, которая надеялась избежать тюремного заключения за публикацию в Snapchat фото обнаженной пожилой женщины из раздевалки. Теперь девушку ожидают полгода тюрьмы и штраф в тысячу долларов, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

Американской модели грозит тюрьма из-за издевательства в интернете над обнаженной незнакомкой
Изображение: Dani Mathers / Snapchat / dailymail.co.uk

Защита Мэтерс пыталась доказать, что формулировки в калифорнийских законах о конфиденциальности слишком расплывчаты, и их нельзя считать конституционными. Однако суд Лос-Анджелеса не принял эти аргументы. Окончательное решение судья вынесет 26 мая.

Напомним, в июле этого года Мэтерс сфотографировала незнакомку в душевой тренажерного зала. Снимок она дополнила селфи и подписью «Если я не могу это развидеть — не сможешь и ты» и опубликовала в своем Snapchat.

Пользователи соцсетей обрушили на Мэтерс шквал критики за то, что та опубликовала фото женщины без ее разрешения. Девушку уволили с работы, а администрация фитнес-клуба, где был сделан снимок, пожизненно запретила ей посещать любые заведения сети. 70-летняя женщина, изображенная на снимке, решила привлечь Мэтерс к ответственности, чтобы та «прочувствовала всю силу закона».

 
 
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Суд отверг аргументы модели Playboy Дэни Мэтерс, которая надеялась избежать тюремного заключения за публикацию в Snapchat фото обнаженной пожилой женщины...

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