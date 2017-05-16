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Шведский SAAB показал новый корабль-невидимку
17.05.2017 11:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На международной выставке военно-морской техники и вооружений IMDEX ASIA 2017 шведский концерн SAAB показал новейшую модификацию стелс-корвета,
Корабль построен с применением композитных материалов. Они поглощают радиоволны РЛС и «распыляют» их. Это позволяет снизить уровень вторичного радиолокационного поля корабля.
Оружие и другие системы корабля расположены в корпусе за специальными герметичными покрытиями. В надводной части корпуса большие плоские поверхности скомбинированы под различными углами. Это также помогает рассеивать электромагнитную энергию.
Для судна предусмотрена модульная конструкция, которая позволяет конфигурировать корабль для выполнения определенных миссий: патрулирования, обеспечения ПВО, охоты за подводными лодками и другие.
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На международной выставке военно-морской техники и вооружений IMDEX ASIA 2017 шведский концерн SAAB показал новейшую модификацию стелс-корвета, пишет Defence blog.
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