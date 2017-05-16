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Шведский SAAB показал новый корабль-невидимку

17.05.2017 11:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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На международной выставке военно-морской техники и вооружений IMDEX ASIA 2017 шведский концерн SAAB показал новейшую модификацию стелс-корвета, пишет Defence blog.

Шведский SAAB показал новый корабль-невидимку
Фото: Saab AB

Корабль построен с применением композитных материалов. Они поглощают радиоволны РЛС и «распыляют» их. Это позволяет снизить уровень вторичного радиолокационного поля корабля.

Оружие и другие системы корабля расположены в корпусе за специальными герметичными покрытиями. В надводной части корпуса большие плоские поверхности скомбинированы под различными углами. Это также помогает рассеивать электромагнитную энергию.

Для судна предусмотрена модульная конструкция, которая позволяет конфигурировать корабль для выполнения определенных миссий: патрулирования, обеспечения ПВО, охоты за подводными лодками и другие.

 
 
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На международной выставке военно-морской техники и вооружений IMDEX ASIA 2017 шведский концерн SAAB показал новейшую модификацию стелс-корвета, пишет Defence blog.

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