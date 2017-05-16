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Ученые обнаружили магнитный "мост" между двумя галактиками
17.05.2017 13:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Впервые астрономы обнаружили магнитное поле, связанное с Магеллановым мостом — нитью газа, которая связывает Большое и Малое Магеллановы Облака. Научная работа об этом
Большое и Малое Магеллановы Облака — это две галактики. Они находятся в 160 и 200 тысячах световых лет от нашей галактики — Млечного Пути. Ранее было известно, что два Магеллановых Облака связывает поток нейтрального водорода, который называют
Сейчас ученые обнаружили магнитное поле этого моста. «Были намеки на то, что это магнитное поле может существовать, но никто до сих пор его не наблюдал», — говорит автор научной работы Джейн Казмарек.
Наблюдать поле удалось по косвенным признакам на телескопе ATCA в Австралии. Ученые анализировали наблюдения в радиодиапазоне, отслеживая влияние этого магнитного поля на поляризацию фотонов от сотен более далеких галактик.
Проходя через магнитное поле, плоскость поляризации радиосигнала вращается. Это явление известно под названием
Исследователи установили, что индукция магнитного поля Магелланова Моста составляет одну миллионную от этого показателя для Земли. Авторы надеются, что их работа позволит выяснить природу и происхождение Магелланова Моста, а также его роль в эволюции обеих галактик.
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Впервые астрономы обнаружили магнитное поле, связанное с Магеллановым мостом — нитью газа, которая связывает Большое и Малое Магеллановы Облака. Научная работа...
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