Впервые астрономы обнаружили магнитное поле, связанное с Магеллановым мостом — нитью газа, которая связывает Большое и Малое Магеллановы Облака. Научная работа об этом опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, кратко об открытии сообщает сайт Торонтского университета.



Магеллановы Облака видны в небе над телескопом ATCA в Австралии. Изображение: Mike Salway / dunlap.utoronto.ca

Большое и Малое Магеллановы Облака — это две галактики. Они находятся в 160 и 200 тысячах световых лет от нашей галактики — Млечного Пути. Ранее было известно, что два Магеллановых Облака связывает поток нейтрального водорода, который называют Магелланов Мост .

Сейчас ученые обнаружили магнитное поле этого моста. «Были намеки на то, что это магнитное поле может существовать, но никто до сих пор его не наблюдал», — говорит автор научной работы Джейн Казмарек.

Наблюдать поле удалось по косвенным признакам на телескопе ATCA в Австралии. Ученые анализировали наблюдения в радиодиапазоне, отслеживая влияние этого магнитного поля на поляризацию фотонов от сотен более далеких галактик.

Проходя через магнитное поле, плоскость поляризации радиосигнала вращается. Это явление известно под названием эффект Фарадея . Оно позволило ученым вычислить характеристики поля.

Исследователи установили, что индукция магнитного поля Магелланова Моста составляет одну миллионную от этого показателя для Земли. Авторы надеются, что их работа позволит выяснить природу и происхождение Магелланова Моста, а также его роль в эволюции обеих галактик.