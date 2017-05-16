У Wargaming появился предсказатель - рак Валера

Победителей чемпионата Wargaming.net League в этом году попробует угадать усатый талисман — рак по имени Валера. Об этом 42.TUT.BY сообщили представители компании.



Изображение: рак Валера / vk.com

«Каждый приличный чемпионат мира славится своим предсказателем, — объясняют в Wargaming. — Осьминог Пауль произвел фурор на чемпионате мира по футболу в 2010 году, выдра Гарри продолжила традицию на Олимпийских играх в Сочи. Гранд-финал WGL 2017 также обзавелся своим прорицателем: рак Валера уже вовсю разминает свой пророческий усик!»

В рамках сотрудничества с Wargaming Валера обязался предсказывать перед каждым матчем Гранд-финала 2017, какой команде улыбнется удача. Пока он тренируется, предсказывая погоду, победителей в матчах Лиги чемпионов и даже чемпионата России по футболу.

Гранд-финал Wargaming.net League пройдет 27-28 мая в Москве. 12 лучших команд по World of Tanks со всего мира будут бороться за призовой фонд в 300 тысяч долларов.