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У Wargaming появился предсказатель - рак Валера

17.05.2017 13:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Победителей чемпионата Wargaming.net League в этом году попробует угадать усатый талисман — рак по имени Валера. Об этом 42.TUT.BY сообщили представители компании.

У Wargaming появился предсказатель - рак Валера
Изображение: рак Валера / vk.com

«Каждый приличный чемпионат мира славится своим предсказателем, — объясняют в Wargaming. —  Осьминог Пауль произвел фурор на чемпионате мира по футболу в 2010 году, выдра Гарри продолжила традицию на Олимпийских играх в Сочи. Гранд-финал WGL 2017 также обзавелся своим прорицателем: рак Валера уже вовсю разминает свой пророческий усик!»

В рамках сотрудничества с Wargaming Валера обязался предсказывать перед каждым матчем Гранд-финала 2017, какой команде улыбнется удача. Пока он тренируется, предсказывая погоду, победителей в матчах Лиги чемпионов и даже чемпионата России по футболу.

Гранд-финал Wargaming.net League пройдет 27-28 мая в Москве. 12 лучших команд по World of Tanks со всего мира будут бороться за призовой фонд в 300 тысяч долларов.

 
 
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Победителей чемпионата Wargaming.net League в этом году попробует угадать усатый талисман — рак по имени Валера. Об этом 42.TUT.BY сообщили представители компании.

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