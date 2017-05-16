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Анонсирована видеокарта Radeon RX 560 стоимостью $99

17.05.2017 11:31 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания AMD анонсировала бюджетную видеокарту Radeon RX 560, которая предназначена для любителей онлайн-баталий и не сильно требовательных игр.

Новинка располагает 1024 потоковыми процессорами, 64 текстурными блоками и 16 блоками рендеринга. Объем набортной памяти GDDR5 составляет 128 бит, с графическим процессором она связана посредством 128-разрядной шины. Частота GPU – 1175-1275 МГц, памяти – 7000 МГц. Производительность карточки находится на уровне 2,6 Тфлопс, а пропускная способность подсистемы памяти достигает 112 Гбайт/с.

Анонсирована видеокарта Radeon RX 560 стоимостью

Подчеркнем, что Radeon RX 560 основан на 14-нанометровом GPU с архитектурой Polaris 11 и не имеет никакого отношения к высоко ожидаемым карточкам серии Vega.

В США Radeon RX 560 с 2 ГБ памяти будет продаваться по цене $99 без учета налогов.

 
 
Ссылка на источник 21
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Компания AMD анонсировала бюджетную видеокарту Radeon RX 560, которая предназначена для любителей...

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