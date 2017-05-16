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Камера GoPro спасла жизнь журналиста, задержав пулю

17.05.2017 15:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Оператор Аммар Алваели (Ammar Alwaely) чудом остался жив после того, как пуля снайпера «Исламского государства» попала в камеру GoPro, висевшую у него на груди. Об этом сообщает британская газета The Sun.

Камера GoPro спасла жизнь журналиста, задержав пулю
Изображение: The Sun

На видео, снятом репортером издания The Sun Оуэном Холдауэем (Owen Holdaway) в западной части иракского города Мосул, видно, как пуля попала в камеру и разбила ее.

«Сначала я не знал, что произошло. Я упал и не мог повернуться, чтобы увидеть, что случилось с Аммаром. В конце концов я поднял голову и увидел, что пуля пробила мою старую камеру GoPro, которую я дал ему за несколько дней до этого», — рассказал Холдауэй.

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Иракский журналист остался жив, но получил множественные ранения лица, груди и шеи. Если бы пуля прошла немного правее, она попала бы в сердце. После случившегося Алваели отвезли в больницу и положили под капельницу.

 
 
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Оператор Аммар Алваели (Ammar Alwaely) чудом остался жив после того, как пуля снайпера «Исламского государства» попала в камеру GoPro, висевшую у него на груди. Об этом...

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