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В России восстановят 153-летний боевой корабль
17.05.2017 16:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Восстановить до первоначального состояния бывший монитор Русского императорского флота «Стрелец» возьмутся
Мониторы — это класс низкобортных броненосных кораблей с мощным артиллерийским вооружением.
Монитор «Стрелец» был спущен на воду 21 мая 1864 года, на момент создания корабль обладал серьезной бронезащитой и вооружением. Первоначально корабль был вооружен двумя 229-мм дульнозарядными пушками Круппа, но они плохо себя показали. Например, пушка № 20 была снята из-за появившихся трещин.
Позже их заменили 229-мм стальными нарезными пушками образца 1867 года, которые производились на Обуховском заводе. «Стрелец» относится к броненосным башенным лодкам типа «Ураган» — их было построено всего десять штук.
Создание таких кораблей стало возможным благодаря капитану первого ранга Степану Лисовскому и подполковнику Николаю Арцеулову, которые привезли из США техническую документацию по башенным мониторам типа Passaic конструкции Джона Эриксона.
Построенные корабли предназначались для обороны Финского залива и Санкт-Петербурга, главным недостатком «Ураганов» была их тихоходность.
«Стрелец» прослужил до 1900 года, когда был выведен из боевого состава и разоружен, после чего монитор переоборудовали в плавучую мастерскую. В этой роли корабль пережил пережил Первую мировую войну, Октябрьскую революцию, Гражданскую, советско-финскую и Великую Отечественную войну.
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Восстановить до первоначального состояния бывший монитор Русского императорского флота «Стрелец» возьмутся специалисты из Фонда поддержки, реконструкции...
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