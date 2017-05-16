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В России восстановят 153-летний боевой корабль

17.05.2017 16:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Восстановить до первоначального состояния бывший монитор Русского императорского флота «Стрелец» возьмутся специалисты из Фонда поддержки, реконструкции и возрождения исторических судов и классических яхт.

В России восстановят 153-летний боевой корабль
Фото: Фонд поддержки, реконструкции и возрождения исторических судов и классических яхт

Мониторы — это класс низкобортных броненосных кораблей с мощным артиллерийским вооружением.

Монитор «Стрелец» был спущен на воду 21 мая 1864 года, на момент создания корабль обладал серьезной бронезащитой и вооружением. Первоначально корабль был вооружен двумя 229-мм дульнозарядными пушками Круппа, но они плохо себя показали. Например, пушка № 20 была снята из-за появившихся трещин.

Позже их заменили 229-мм стальными нарезными пушками образца 1867 года, которые производились на Обуховском заводе. «Стрелец» относится к броненосным башенным лодкам типа «Ураган» — их было построено всего десять штук.

В России восстановят 153-летний боевой корабль
Однотипный со «Стрельцом» монитор «Единорог». Фото: Фонд поддержки, реконструкции и возрождения исторических судов и классических яхт.
В России восстановят 153-летний боевой корабль
Официальная модель монитора, создана из полосового металла (сталь), соединенной клепкой со штатными стальными шпангоутами. Фото: Фонд поддержки, реконструкции и возрождения исторических судов и классических яхт

Создание таких кораблей стало возможным благодаря капитану первого ранга Степану Лисовскому и подполковнику Николаю Арцеулову, которые привезли из США техническую документацию по башенным мониторам типа Passaic конструкции Джона Эриксона.

Построенные корабли предназначались для обороны Финского залива и Санкт-Петербурга, главным недостатком «Ураганов» была их тихоходность.

«Стрелец» прослужил до 1900 года, когда был выведен из боевого состава и разоружен, после чего монитор переоборудовали в плавучую мастерскую. В этой роли корабль пережил пережил Первую мировую войну, Октябрьскую революцию, Гражданскую, советско-финскую и Великую Отечественную войну.

 
 
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