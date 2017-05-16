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GeForce GT 1030 в два раза мощнее графики, встроенной в процессор Intel Core i5.

17.05.2017 11:41 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания NVIDIA официально представила видеокарту GeForce GT 1030, которая предназначена для использования в офисных компьютерах и мультимедийных системах, которые не нуждаются в высоких графических мощностях. По производительности она в два раза мощнее графики, встроенной в процессор Intel Core i5.

GeForce GT 1030 в два раза мощнее графики, встроенной в процессор Intel Core i5.

Новинка располагает 384 ядрами CUDA, 24 текстурными блоками и 16 блоками растровых операций. Объем набортной памяти GDDR5 составляет 2 ГБ, с GPU она связана посредством 64-разрядной шины. Частота графического процессора – 1227-1468 МГц, памяти – 6 ГГц. Показатель TDP находится на уровне 30 Вт, в дополнительном охлаждении карточка не нуждается.

Стоимость GeForce GT 1030 составляет $60.

 
 
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