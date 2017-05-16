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11-летний программист показал, как плюшевого медведя можно превратить в оружие
17.05.2017 16:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
11-летний шестиклассник Рубен Пол из Остина (США) на конференции по кибербезопасности в Нидерландах показал, как практически любое «умное» устройство можно превратить в оружие. Об этом сообщает
«От самолетов до автомобилей, от смартфонов до умных домов — любое устройство и любая игрушка могут быть частью „Интернета вещей“. От терминаторов до плюшевых медведей, любой предмет или игрушка может стать оружием», — рассказал школьник. Свое заявление он подкрепил с помощью своего плюшевого медвежонка Боба, оснащенного Bluetooth.
Сперва мальчик подключил свой ноутбук к устройству
После этого мальчик изучил другие языки программирования и создал свое первое мобильное приложение — помощник для решения школьных задач по математике. Затем он основал компанию Prudent Games для выпуска мобильных приложений. Сам Рубен стал ее генеральным директором, а его отец — бизнес-партнером и наемным сотрудником.
Школьник также является самым юным обладателем черного пояса в США по шаолиньскому ушу и с помощью своей семьи основал некоммерческую организацию CyberShaolin. Она должна информировать детей и взрослых людей о том, какие последствия могут возникать при пренебрежении кибербезопасностью.
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11-летний шестиклассник Рубен Пол из Остина (США) на конференции по кибербезопасности в Нидерландах показал, как практически любое «умное» устройство можно...
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