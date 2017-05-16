11-летний программист показал, как плюшевого медведя можно превратить в оружие

11-летний шестиклассник Рубен Пол из Остина (США) на конференции по кибербезопасности в Нидерландах показал, как практически любое «умное» устройство можно превратить в оружие. Об этом сообщает The Guardian .



Фото: facebook.com

«От самолетов до автомобилей, от смартфонов до умных домов — любое устройство и любая игрушка могут быть частью „Интернета вещей“. От терминаторов до плюшевых медведей, любой предмет или игрушка может стать оружием», — рассказал школьник. Свое заявление он подкрепил с помощью своего плюшевого медвежонка Боба, оснащенного Bluetooth.

Сперва мальчик подключил свой ноутбук к устройству Raspberry Pi , просканировал помещение на наличие доступных Bluetooth-устройств и скачал несколько десятков телефонных номеров присутствующих в зале экспертов по кибербезопасности. Затем при помощи одного из полученных номеров школьник взломал своего плюшевого медведя и заставил его мигать лампочками и воспроизводить аудиозаписи.



Изображение: Joost vander Vleuten / twitter.com

Напомним , Рубен начал интересоваться информационными технологиями, когда ему было пять лет. Тогда же он узнал такие слова, как «фаервол», и освоил учебный язык программирования Scratch.

После этого мальчик изучил другие языки программирования и создал свое первое мобильное приложение — помощник для решения школьных задач по математике. Затем он основал компанию Prudent Games для выпуска мобильных приложений. Сам Рубен стал ее генеральным директором, а его отец — бизнес-партнером и наемным сотрудником.

Школьник также является самым юным обладателем черного пояса в США по шаолиньскому ушу и с помощью своей семьи основал некоммерческую организацию CyberShaolin. Она должна информировать детей и взрослых людей о том, какие последствия могут возникать при пренебрежении кибербезопасностью.