ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Анонсирована профессиональная видеокарта AMD Radeon Vega Frontier Edition

17.05.2017 12:47 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Компания AMD представила первую видеокарту семейства Vega. Она называется Radeon Vega Frontier Edition и предназначена для профессионалов, разработчиков игр, а также специалистов в области машинного обучения и виртуальной реальности.

Radeon Vega Frontier Edition имеет 4096 потоковых процессоров и 16 ГБ памяти HBM2. Производительность в операциях одинарной точности составляет 13 Тфлопс, а пропускная способность памяти достигает 480 Гбайт/с. Графический процессор работает на частоте 1586 МГц.

Анонсирована профессиональная видеокарта AMD Radeon Vega Frontier Edition

В AMD утверждают, что в сложных графических задачах новинка превосходит конкурирующий Titan Xp и приводят в качестве доказательства результаты теста производительности SpecViewperf 12.1.

Анонсирована профессиональная видеокарта AMD Radeon Vega Frontier Edition

Видеокарта Radeon Vega Frontier Edition поступит в продажу в июне текущего года. Стоить она будет дорого и может быть в дефиците из-за нехватки памяти HBM2.

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания AMD представила первую видеокарту семейства Vega. Она называется Radeon Vega Frontier Edition и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Шведский SAAB показал новый корабль-невидимку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика