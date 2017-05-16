Анонсирована профессиональная видеокарта AMD Radeon Vega Frontier Edition

Компания AMD представила первую видеокарту семейства Vega. Она называется Radeon Vega Frontier Edition и предназначена для профессионалов, разработчиков игр, а также специалистов в области машинного обучения и виртуальной реальности.

Radeon Vega Frontier Edition имеет 4096 потоковых процессоров и 16 ГБ памяти HBM2. Производительность в операциях одинарной точности составляет 13 Тфлопс, а пропускная способность памяти достигает 480 Гбайт/с. Графический процессор работает на частоте 1586 МГц.





В AMD утверждают, что в сложных графических задачах новинка превосходит конкурирующий Titan Xp и приводят в качестве доказательства результаты теста производительности SpecViewperf 12.1.





Видеокарта Radeon Vega Frontier Edition поступит в продажу в июне текущего года. Стоить она будет дорого и может быть в дефиците из-за нехватки памяти HBM2.