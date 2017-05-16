Новых планшетов iPad mini больше не будет. Об этом сообщает издание BGR.

По данным источника, Apple приняла решение о сворачивании данной линейки из-за популяризации больших смартфонов, в частности, 5,5-дюймовых моделей iPhone 6 Plus. Последним 7,9-дюймовым планшетом компании станет iPad mini 4, который еще можно будет купить некоторое время.





Рынок планшетов сокращается десятый квартал кряду. Сперва упали продажи компактных планшетов, а затем полноразмерных. Первым оказалось сложно конкурировать с большими смартфонами, тогда как другие стали жертвами популяризации гибридных ноутбуков.

В следующем месяце Apple может представить 10,5-дюймовый iPad с «безграничным» экраном. По размерам он может быть сопоставим с 9,7-дюймовым iPad Air.