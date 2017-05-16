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Новых планшетов iPad mini больше не будет

17.05.2017 13:02 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Новых планшетов iPad mini больше не будет. Об этом сообщает издание BGR.

По данным источника, Apple приняла решение о сворачивании данной линейки из-за популяризации больших смартфонов, в частности, 5,5-дюймовых моделей iPhone 6 Plus. Последним 7,9-дюймовым планшетом компании станет iPad mini 4, который еще можно будет купить некоторое время.

Новых планшетов iPad mini больше не будет

Рынок планшетов сокращается десятый квартал кряду. Сперва упали продажи компактных планшетов, а затем полноразмерных. Первым оказалось сложно конкурировать с большими смартфонами, тогда как другие стали жертвами популяризации гибридных ноутбуков.

В следующем месяце Apple может представить 10,5-дюймовый iPad с «безграничным» экраном. По размерам он может быть сопоставим с 9,7-дюймовым iPad Air.

 
 
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Новых планшетов iPad mini больше не будет. Об этом сообщает издание BGR. По данным источника, Apple приняла...

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