LG V30 станет первым смартфон компании с OLED-экраном

Компания LG готовит к выпуску свой первый смартфон с OLED-экраном. Им станет флагманский LG V30, анонс которого состоится в сентябре. До этого все смартфоны компании оснащались IPS-панелями.

Новые панели будут производиться на заводе Gumi E5. Также компания планирует поставлять небольшие объемы OLED-экранов китайским компаниям.





В перспективе производство OLED-экранов может быть увеличено из-за потенциального контракта с Apple, которая несколько месяцев назад попросила южнокорейскую компанию рассмотреть возможность производства соответствующих панелей для будущих смартфонов iPhone. Ответ должен быть дан до конца июня.

Сейчас LG производит в основном большие OLED-панели для телевизоров и малые для носимой электроники, в том числе часов Apple Watch.