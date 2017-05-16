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LG V30 станет первым смартфон компании с OLED-экраном

17.05.2017 13:50 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания LG готовит к выпуску свой первый смартфон с OLED-экраном. Им станет флагманский LG V30, анонс которого состоится в сентябре. До этого все смартфоны компании оснащались IPS-панелями.

Новые панели будут производиться на заводе Gumi E5. Также компания планирует поставлять небольшие объемы OLED-экранов китайским компаниям.

LG V30 станет первым смартфон компании с OLED-экраном

В перспективе производство OLED-экранов может быть увеличено из-за потенциального контракта с Apple, которая несколько месяцев назад попросила южнокорейскую компанию рассмотреть возможность производства соответствующих панелей для будущих смартфонов iPhone. Ответ должен быть дан до конца июня.

Сейчас LG производит в основном большие OLED-панели для телевизоров и малые для носимой электроники, в том числе часов Apple Watch.

 
 
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Компания LG готовит к выпуску свой первый смартфон с OLED-экраном. Им станет флагманский LG V30, анонс...

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