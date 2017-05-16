Анонсированы Far Cry 5 и The Crew 2

Компания Ubisoft анонсировала несколько новых игр, полноценная презентациях которых состоится 12 июня в рамках выставки E3 2017. Среди них Far Cry 5, The Crew 2, новый Assassin’s Creed и несколько «великолепных» проектов для Nintendo Switch. Официальный подробностей пока нет, сообщает InGame .





Поговаривают, что действие Far Cry 5 будет происходить на Диком Западе, а новый Assassin’s Creed перенесет игроков в Древний Египет. Про многопользовательскую гоночную аркаду The Crew 2 пока ничего неизвестно, а секретным проектом для Nintendo Switch может являться кроссовер «Марио» с «Безумными кроликами».

Все новинки могут выйти осенью 2017 года.