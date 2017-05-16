В Минске представили мобильное приложение для незрячих

В Минске презентовали презентовали мобильное приложение « Штурман », которое сможет упростить жизнь незрячим и слабовидящим людям. Презентация прошла на выставке проекта «Имена»: с помощью волонтеров для незрячих провели экскурсию по экспозиции.





Сервис «Штурман» работает так: незрячий запускает приложение на смартфоне, оно в режиме реального времени передает видео с основной камеры и звук. Данные получает зрячий доброволец — и работает «глазами» незрячего, подсказывая, что делать.

Штурманы-добровольцы могут помогать передвигаться по городу, совершать покупки в магазине, принимать лекарства, готовить еду, и даже проводить экскурсии по музеям.

Если качество видео не позволит прочитать текст, штурман может сделать фото с помощью специальной кнопки. Через несколько секунд при помощи увеличения он сможет прочитать надписи и разобрать мелкие детали. Также помощник может получать данные о местоположении незрячего человека и видеть его положение на карте в реальном времени.

















По словам разработчиков, записи строго конфиденциальны. Все видеосессии сохраняются в архиве приложения и могут быть восстановлены при необходимости. Проект реализовали МТС, «БЕЛХАРД» и ОО «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

Стать волонтером приложения «Штурман» может каждый. Для этого нужно скачать сервис на мобильное устройство (пока доступна только версия для Android ) и зарегистрироваться по ссылке .