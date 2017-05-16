ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске представили мобильное приложение для незрячих

17.05.2017 19:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске презентовали презентовали мобильное приложение «Штурман», которое сможет упростить жизнь незрячим и слабовидящим людям. Презентация прошла на выставке проекта «Имена»: с помощью волонтеров для незрячих провели экскурсию по экспозиции.

В Минске представили мобильное приложение для незрячих

Сервис «Штурман» работает так: незрячий запускает приложение на смартфоне, оно в режиме реального времени передает видео с основной камеры и звук. Данные получает зрячий доброволец — и работает «глазами» незрячего, подсказывая, что делать.

Штурманы-добровольцы могут помогать передвигаться по городу, совершать покупки в магазине, принимать лекарства, готовить еду, и даже проводить экскурсии по музеям.

Если качество видео не позволит прочитать текст, штурман может сделать фото с помощью специальной кнопки. Через несколько секунд при помощи увеличения он сможет прочитать надписи и разобрать мелкие детали. Также помощник может получать данные о местоположении незрячего человека и видеть его положение на карте в реальном времени.

В Минске представили мобильное приложение для незрячих

В Минске представили мобильное приложение для незрячих

В Минске представили мобильное приложение для незрячих

В Минске представили мобильное приложение для незрячих

По словам разработчиков, записи строго конфиденциальны. Все видеосессии сохраняются в архиве приложения и могут быть восстановлены при необходимости. Проект реализовали МТС, «БЕЛХАРД» и ОО «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

Стать волонтером приложения «Штурман» может каждый. Для этого нужно скачать сервис на мобильное устройство (пока доступна только версия для Android) и зарегистрироваться по ссылке.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске презентовали презентовали мобильное приложение «Штурман», которое сможет упростить жизнь незрячим и слабовидящим людям. Презентация прошла...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
11-летний программист показал, как плюшевого медведя можно превратить в оружие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика