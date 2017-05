Компания Google провела ежегодную конференцию для разработчиков — Google I/O 2017. На мероприятии представили сервис для распознавания объектов Google Lens, а также обновленный голосовой помощник Google Assistant, «умную колонку» Google Home и фотоприложение Google Photos.

В числе новинок корпорация представила Google Lens — новый сервис для распознавания объектов при помощи камеры. Он «понимает» изображения и помогает взаимодействовать с ними.

Например, если навести камеру на вывеску заведения, на экране появится информация о нем. Если в видоискатель смартфона попадет информация о Wi-Fi-сети, то подключение к ней пройдет в автоматическом режиме.

Похожая технология также используется в приложении Google Translate для перевода слов в видоискателе. Новая система будет встроена в Google Assistant и Google Photo, а затем и в некоторые другие продукты Google. Дата ее запуска пока неизвестна.

Голосовой помощник Google Assistant теперь работает и на смартфонах компании Apple. Помощник будет доступен пользователям iPhone в виде отдельного приложения. Правда, из-за ограничений производителя у iOS-версии будут ограничения - например, через него нельзя будет установить будильник.

К тому же в Google Assistant появится функция оплаты товаров через привязанную к аккаунту банковскую карту. В каких странах она будет работать, разработчики пока не сообщили.

Представители компании также объявили о запуске Google Actions — системы, при помощи которой сторонние разработчики смогут подключать к помощнику свои проекты.

В компании также решили переименовать приложение Android Device Manager в Find My Device — обновление уже доступно в Google Play. Find My Device — аналог сервиса Find My iPhone для поиска потерянных смартфонов от Apple.

С помощью приложения теперь можно запустить на утерянном устройстве звонок, заблокировать его, удаленно стереть всю информацию или посмотреть на карте, где сейчас находится девайс.

«Умная колонка» Google Home теперь сможет совершать звонки. При вызове будет виден сторонний номер. Но при желании можно подключить смартфон и для собеседника вызов будет выглядеть как звонок с вашего мобильного номера телефона.