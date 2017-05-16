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Большая презентация Google: "понимание" фотографий и сервис поиска смартфона
17.05.2017 22:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Google провела ежегодную конференцию для разработчиков — Google I/O 2017. На мероприятии представили сервис для распознавания объектов Google Lens, а также обновленный голосовой помощник Google Assistant, «умную колонку» Google Home и фотоприложение Google Photos.
Google Lens — видит и понимает
В числе новинок корпорация
Например, если навести камеру на вывеску заведения, на экране появится информация о нем. Если в видоискатель смартфона попадет информация о Wi-Fi-сети, то подключение к ней пройдет в автоматическом режиме.
Похожая технология также используется в приложении Google Translate для перевода слов в видоискателе. Новая система будет встроена в Google Assistant и Google Photo, а затем и в некоторые другие продукты Google. Дата ее запуска пока неизвестна.
Google Assistant — теперь на iPhone и с платежами
Голосовой помощник Google Assistant
К тому же в Google Assistant появится функция оплаты товаров через привязанную к аккаунту банковскую карту. В каких странах она будет работать, разработчики пока не сообщили.
Представители компании также объявили о запуске Google Actions — системы, при помощи которой сторонние разработчики смогут подключать к помощнику свои проекты.
Find My Device — сервис поиска смартфона
В компании также решили переименовать приложение Android Device Manager в Find My Device — обновление уже
С помощью приложения теперь можно запустить на утерянном устройстве звонок, заблокировать его, удаленно стереть всю информацию или посмотреть на карте, где сейчас находится девайс.
Google Home — можно звонить через колонку
«Умная колонка» Google Home теперь
Помощник для дома начнут продавать в шести новых странах — в Австралии, Великобритании, Канаде, Франции, Германии и Японии. Для жителей США и Канады звонки через колонку будут бесплатными.
Помимо этого, при помощи Google Home теперь можно управлять устройствами Chromecast. При наличии нескольких пользователей колонка также определит, кто именно к ней обращается. Например, на вопрос «какие у меня планы на сегодня?» система выдаст сообщения о ближайших планах из календаря для определенного человека.
Google Photos само разошлет фотографии
Приложение Google Photos также обновилось и подучило несколько нововведений. Первое — продвинутая функция шэринга. Если на фотографиях рядом с вами есть ваши друзья, то сервис автоматически предложит поделиться с ними этим фото.
Также можно настроить автоматическую загрузку снимков на устройство друзей или родственников. Последней функцией стал режим под названием Photo Books. С его помощью можно выделить до 50 фотографий и создать из них книгу-фотоальбом. Система сама определит лучшие снимки и уберет все дубликаты.
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Компания Google провела ежегодную конференцию для разработчиков — Google I/O 2017. На мероприятии представили сервис для распознавания объектов Google Lens, а также...
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