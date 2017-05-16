Компания Google провела ежегодную конференцию для разработчиков — Google I/O 2017. На мероприятии представили сервис для распознавания объектов Google Lens, а также обновленный голосовой помощник Google Assistant, «умную колонку» Google Home и фотоприложение Google Photos.



Изображение: The Verge

Google Lens — видит и понимает

В числе новинок корпорация представила Google Lens — новый сервис для распознавания объектов при помощи камеры. Он «понимает» изображения и помогает взаимодействовать с ними.

Например, если навести камеру на вывеску заведения, на экране появится информация о нем. Если в видоискатель смартфона попадет информация о Wi-Fi-сети, то подключение к ней пройдет в автоматическом режиме.

Похожая технология также используется в приложении Google Translate для перевода слов в видоискателе. Новая система будет встроена в Google Assistant и Google Photo, а затем и в некоторые другие продукты Google. Дата ее запуска пока неизвестна.

Google Assistant — теперь на iPhone и с платежами

Голосовой помощник Google Assistant теперь работает и на смартфонах компании Apple. Помощник будет доступен пользователям iPhone в виде отдельного приложения. Правда, из-за ограничений производителя у iOS-версии будут ограничения - например, через него нельзя будет установить будильник.



Изображение: Google / twitter.com

К тому же в Google Assistant появится функция оплаты товаров через привязанную к аккаунту банковскую карту. В каких странах она будет работать, разработчики пока не сообщили.

Представители компании также объявили о запуске Google Actions — системы, при помощи которой сторонние разработчики смогут подключать к помощнику свои проекты.

Find My Device — сервис поиска смартфона

В компании также решили переименовать приложение Android Device Manager в Find My Device — обновление уже доступно в Google Play. Find My Device — аналог сервиса Find My iPhone для поиска потерянных смартфонов от Apple.

Изображение: The Verge

С помощью приложения теперь можно запустить на утерянном устройстве звонок, заблокировать его, удаленно стереть всю информацию или посмотреть на карте, где сейчас находится девайс.

Google Home — можно звонить через колонку

«Умная колонка» Google Home теперь сможет совершать звонки. При вызове будет виден сторонний номер. Но при желании можно подключить смартфон и для собеседника вызов будет выглядеть как звонок с вашего мобильного номера телефона.

Coming soon to #GoogleHome : hands-free calling. Call businesses, friends and family in the and, even if you can’t reach your #io17 pic.twitter.com/hvG6wtS9qf — Google (@Google) 17 мая 2017 г.

Помощник для дома начнут продавать в шести новых странах — в Австралии, Великобритании, Канаде, Франции, Германии и Японии. Для жителей США и Канады звонки через колонку будут бесплатными.

Помимо этого, при помощи Google Home теперь можно управлять устройствами Chromecast. При наличии нескольких пользователей колонка также определит, кто именно к ней обращается. Например, на вопрос «какие у меня планы на сегодня?» система выдаст сообщения о ближайших планах из календаря для определенного человека.

Google Photos само разошлет фотографии

Приложение Google Photos также обновилось и подучило несколько нововведений. Первое — продвинутая функция шэринга. Если на фотографиях рядом с вами есть ваши друзья, то сервис автоматически предложит поделиться с ними этим фото.



Изображение: The Verge

Также можно настроить автоматическую загрузку снимков на устройство друзей или родственников. Последней функцией стал режим под названием Photo Books. С его помощью можно выделить до 50 фотографий и создать из них книгу-фотоальбом. Система сама определит лучшие снимки и уберет все дубликаты.

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