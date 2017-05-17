Полезные секреты: все, что вы не знали о духовых шкафах

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Что нужно знать при выборе духового шкафа, в какой посуде лучше всего запекать различные блюда и какими новыми функциями обладают современные духовки читайте в сегодняшнем выпуске проекта « Секреты бытовой техники ».

На что обратить внимание при выборе

Варочные поверхности и духовые шкафы сегодня можно купить по отдельности. Это удобнее, чем обычные кухонные плиты. При желании получится подобрать варианты разной формы и дизайна и разместить их в любых удобных местах кухни.



Фото: TUT.BY

При выборе духового шкафа, помимо дизайна, важным критерием является объем рабочей камеры. В большинстве полноразмерных моделей при одинаковых внешних габаритах внутренний объем составляет порядка 55-75 литров.



В шкафу может быть функция конвекции. Это один либо два вентилятора, которые своим вращением равномерно распределяют тепло внутри камеры. При выборе стоит также обратить внимание на систему очистки, внутреннее покрытие духового шкафа и количество стекол в дверце. Остальные параметры, как правильно, очень индивидуальны.



Секреты более эффективной готовки

Перед началом приготовления пищи любой духовой шкаф необходимо разогреть – большинство моделей рекомендуется включать за 10 минут до готовки.



Изображение: domik.ua

Если вы готовите овощи, лучше отключить духовой шкаф за несколько минут до окончания приготовления. Овощи «дойдут» в остывающей рабочей камере и при этом не развалятся.

Также не рекомендуется открывать крышку духового шкафа во время его работы. Это резко снизит температуру внутри, нарушит циркуляцию горячего воздуха и подпортит блюдо. Достаточно просто иногда смотреть на находящиеся внутри блюда через защитное стекло, включив функцию подсветки.

Чтобы во время готовки продукты не подгорали и при этом полностью приготавливались, необходимо правильно выбрать уровень в духовом шкафу.



Изображение: warm1069.com

Самый беспроигрышный вариант – средний. На нем блюдо точно не пригорит и приготовится максимально равномерно. Если нужна румяная корочка, то почти готовое блюдо можно ненадолго переставить на уровень выше.

Готовить на протяжении нескольких часов при низких температурах – не менее популярный способ. Считается, что это позволяет сохранить вкус, структуру и аромат блюда. Таким способом готовить рекомендуется на нижнем уровне в режиме с невысоким нижним нагревом.



Изображение: kuhniclub.ru

Это позволяет блюду равномерно приготовиться со всех сторон на любом уровне внутри духового шкафа и исключить ситуацию, когда одна его часть остается сырой, а другая подгорает.

Духовые шкафы компании Samsung также могут похвастаться функцией Dual Cook. Она позволяет готовить как одно большое блюдо, используя все свободное пространство внутри духовки, так и установить специальный изоляционный разделитель и готовить два разных блюда одновременно. Это поможет значительно сэкономить время приготовления и количество используемой при этом электроэнергии, так как можно использовать лишь одну половину.



Изображение: userapi.com

Кроме того, в этом режиме каждое блюдо будет готовиться в своем температурном и временном режиме. А за счет использования нескольких конвекционных вентиляторов и электронагревателей запахи внутри духовки не перемешаются.

В чем лучше готовить

Посуды, которая не боится повышенных температур и подходит для духовых шкафов, сегодня существует достаточно много.

Большим спросом пользуется посуда из жаропрочного стекла. В ней пища практически не пригорает. Как правило, стеклянные формы прозрачные и в них легко определить степень готовности блюда. К тому же, стеклянная кухонная утварь с легкостью отмывается от загрязнений.



Изображение: devki.by

Единственный минус – относительно низкая жароустойчивость. При нагреве духовки стеклянную посуду лучше нагревать вместе с ней. Также нельзя ставить горячее блюдо в холодильник – из-за резкого перепада температур оно может треснуть.

Посуда из керамики лучше всего подходит для томления и медленного тушения пищи. Ее стенки равномерно прогреваются и пропускают достаточное количество воздуха, который циркулирует по духовке и внутри самой посуды, обеспечивая максимально бережное приготовление.



Изображение: amazonaws.com

Силиконовые формочки используются для выпечки хлеба, сырников и всевозможной сдобы. В них ничего не пригорает, что позволяет готовить диетическую выпечку.

Классические металлические противни отлично подходят для приготовления блюда из мяса или рыбы, а также пирожков и кулебяк. Из минусов выделим лишь тонкое дно и отсутствие высоких стенок.



Изображение: mycdn.me

Для выпечки лучше всего использовать стеклянные или керамические противни с утолщенным дном. В них пирог пропечется более равномерно. Для запекания мяса лучше подойдет противень с решеткой на дне и специальными желобками, которые собирают мясной сок.

Кроме того, многие современные модели духовок оснащаются телескопическими направляющими, которые позволяют легко выдвигать противни и решетки с большой и тяжелой посудой.

Как правильно ухаживать за духовым шкафом

Во время готовки на стенках духового шкафа оседает жир, который необходимо удалять. Самые простые модели духовок не имеют собственных систем очистки – для ухода за ними лучше использовать специализированные моющие средства.



Изображение: xcook.info

Необходимо помнить, что почти любое загрязнение со стенок будет проще удалить, если предварительно смочить его водой и на некоторое время оставить отмокать.

В более продвинутых агрегатах, как правило, есть функция каталитической самоочистки. Секрет - в специальном покрытии внутренней поверхности духовки.

При температуре в 200°С пористая эмаль начинать впитывает жир, под воздействием кислорода он расщепляется на сажу и воду. Такой процесс самоочищения происходит постоянно, пока духовка работает.

Самый «дорогой» и в тоже время эффективный способ самоочистки – пиролитический. При его использовании нагрев рабочей камеры духового шкафа доходит до 480-500°С. При такой температуре грязь полностью сгорает. В конце останется только убрать салфеткой или специальной кисточкой горстку пепла.



Изображение: mall.pl

Необходимо ухаживать не только за рабочей камерой, но и за лицевой панелью духовки, ведь на нее тоже попадают капли жира.

В большинстве моделей ручки переключателей легко снимаются – их можно помыть в посудомойке или положить в емкость с теплым раствором моющего средства. Когда грязь размокнет, ее будет легко удалить чистой посудной щеткой.



Изображение: mycharm.ru

Если лицевая панель духового шкафа сделана из алюминия, то ее легко очистить с помощью тряпочки, обработанной растительным маслом. После этого рекомендуется применить моющее средство. Для очистки поверхности из нержавеющей стали или эмалированной поверхности используют специальные реактивы. А для придания блеска стеклам дверцы духовки можно протирать их средством для мытья окон.