Пенсионерка из России стала звездой онлайн-стримов по компьютерным играм Minecraft и Counter-Strike. Полученные от поклонников пожертвования она тратит на подарки своим внукам.



Фото: news.ngs.ru

Анне Михайловне Сандаловой 59 лет, она живет в городе Искитим в Новосибирской области. Уже примерно год ведет YouTube-канал « Баба Аня » и Twitch « Кузьминична ». Она показывает, как играет игры и общается с другими пользователями.

Пенсионерка играет в Minecraft, Counter-Strike и Word of Tanks. По словам женщины, ей нравятся все игры, но у нее плохо получается «быстро переключаться с одной на другую».

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У Анны Михайловны трое внуков: старшему 18 лет, среднему — 16 лет, а младшему всего 3 года. Старшие внуки также предложили бабушке подключить ее к игровому стриминговому сервису Twitch. «Я, конечно, боялась, не знала, что это такое, надо же общаться, играть. Они мне открыли канал, все подключили — и бабушка начала стримы», — рассказала Анна.

Пользователи, у которых есть канал на Twitch, могут получать добровольные пожертвования от своих зрителей — «донаты». Анна Михайловна утверждает, что таким образом зарабатывает совсем немного и все полученные деньги тратит на подарки внукам, в основном младшему.

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«Один раз, когда только начинала на стрим выходить, мне „задонатили“ 41 тысячу рублей (около 1300 белорусских рублей — прим. TUT.BY). Я не ожидала, вообще не верила, что так может быть. Я пошла и купила клавиатуру, наушники, мышку и продолжала стримить, спасибо этому человеку, так бы сроду не купила такие вещи», — поделилась пенсионерка.

По словам женщины, мало кто из ее друзей-ровесниц знает, что она увлекается компьютерными играми. В семье кроме внуков играет только ее сестра, но для себя, «чтобы отдохнуть от огорода».