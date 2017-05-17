Бывший сотрудник удалил два сайта минского бизнесмена. Его приговорили к трем годам тюрьмы

27-летнего уроженца Лиды приговорили к трем годам лишения свободы за уничтожение информации на двух сайтах бывшего работодателя. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.



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Мужчина был сотрудником индивидуального предпринимателя, занимающегося оптовой торговлей автоматикой для дома. Злоумышленник подсмотрел в ежедневнике бизнесмена логины и пароли к двум сайтам. Один из них использовался как интернет-магазин, на втором была размещена информация о товарах.

После злоумышленник из личной заинтересованности удалил все содержимое двух сайтов. На них не осталось ничего, кроме индексной страницы с баннерными названиями.

— Хотел таким образом не только навредить бывшему коллеге, но и в последующем завладеть его бизнесом, однако не учел, что своими действиями совершает преступление — компьютерный саботаж, — рассказал начальник управления «К» ГУВД Мингорисполкома Андрей Ковалев. — Этот вид преступлений входит в категорию тяжких и предусматривает уголовную ответственность с наказанием вплоть до 10 лет лишения свободы.

Суд Ленинского района Минска приговорил мужчину к трем годам лишения свободы. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации), ч.2 ст. 351 (Компьютерный саботаж) УК Беларуси.