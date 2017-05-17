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Маленькая "война" в центре Минска: как прошла репетиция MILEX-2017

18.05.2017 13:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Небольшой дождь, взлетно-посадочная полоса аэродрома «Минск-1» заставлена различной бронетехникой и может сложиться впечатление, что планируется масштабная военная операция. Правда, большие экраны, обилие камер и артисты в национальных костюмах дают понять, что это шоу. 42.TUT.BY побывал на репетиции выставки вооружения и военной техники MILEX-2017, которая пройдет в эту субботу.

Маленькая "война" в центре Минска: как прошла репетиция MILEX-2017

Вальс на бронетранспортерах

В этом году MILEX ожидает большое количество гостей, только заявки на участие подали почти 140 фирм и предприятий из Германии, Китая, Казахстана, России, Словакии и Украины. Военная техника интересна и простым горожанам — для них подготовлено эффектное шоу.

Маленькая "война" в центре Минска: как прошла репетиция MILEX-2017

Организаторы решили показать, что боевая техника не только защищает, но и может использоваться в мирных целях, например, танцевать вальс. Во время репетиции по асфальту аэродрома парами выполняли несложные па БТР-80 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Сам танец, словно салютами, сопровождался холостыми залпами из главного калибра боевых машин — 14,5-мм пулеметов КПВТ.

Маленькая "война" в центре Минска: как прошла репетиция MILEX-2017

Игры в войну

Конечно, военная техника не создана, чтобы танцевать, ее прямое предназначение защищать. Как это происходит, посетителям MILEX покажут наглядно: спецназ при поддержке летчиков 50-й смешанной авиационной базы подготовил зрелищную реконструкцию боя

Маленькая "война" в центре Минска: как прошла репетиция MILEX-2017

По легенде, группа террористов проникает на территорию Беларуси и захватывает заложников в одном из населенных пунктов. Для ликвидации бандгруппы и спасения мирных жителей выдвигаются бойцы сил специальных операций.

Маленькая "война" в центре Минска: как прошла репетиция MILEX-2017

Маленькая "война" в центре Минска: как прошла репетиция MILEX-2017

Террористы закономерно терпят поражение и пытаются уйти, но им наперерез спешат бронированные «Кайманы», уйти от которых бандитам не удается.

По воздуху бойцов перебрасывают на новейшем вертолете Ми-8МТВ-5. Причем десантирование осуществляется с ходу на небольшой высоте (это требует высокого мастерства от пилотов и спецназовцев). Покидают поле боя бойцы также эффектно - по воздуху, закрепившись на длинном тросе.

Маленькая "война" в центре Минска: как прошла репетиция MILEX-2017

Маленькая "война" в центре Минска: как прошла репетиция MILEX-2017

На что посмотреть на выставке?

Прежде всего — на достижения отечественного военпрома. И здесь есть на что обратить внимание: впервые широкой публике покажут новейший бронеавтомобиль МЗКТ 490 100 (V-1), а также бронированные машины «Кайман».

Маленькая "война" в центре Минска: как прошла репетиция MILEX-2017
Бронеавтомобиль МЗКТ 490 100 (V-1)
Маленькая "война" в центре Минска: как прошла репетиция MILEX-2017
Бронированная машина «Кайман»

Вся эта техника уже прошла испытания и в ближайшем будущем должна поступить на вооружение белорусской армии. Также можно будет увидеть белорусский комплект солдата будущего, винтовку для охоты на дронов «Гроза-Р», новейший белорусский модернизированный танк Т-72БМ1 и другие боевые машины.

Только белорусские предприятия представят более 300 натурных и макетных образцов вооружений и специальной техники. 30 процентов из них — инновационные образцы.

Маленькая "война" в центре Минска: как прошла репетиция MILEX-2017

Маленькая "война" в центре Минска: как прошла репетиция MILEX-2017

Маленькая "война" в центре Минска: как прошла репетиция MILEX-2017

Маленькая "война" в центре Минска: как прошла репетиция MILEX-2017

ля любителей истории подготовили отдельную экспозицию военной техники времен Великой Отечественной войны. На ней можно увидеть танки ИС-2, КВ-1, БТ-7, легендарную «Катюшу» и другие образцы военной техники.

Выставка MILEX-2017

Когда: суббота, 20 мая

Где: Аэропорт «Минск-1» (с 10.00) / «Минск-Арена» (с 15.00)

Детали: по ссылке

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Теги: Минск
 
 
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